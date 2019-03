GRIMAUDO, Giacomo



À Laval, le 21 mars, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Giacomo Grimaudo, époux de Maria Panni, père de feu Jacques-Michel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Lino Richard et Robert, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que parents et amis.Il sera exposé au complexe:le jeudi 28 mars dès 11h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.