6 façons d’inclure le fluo dans votre garde-robe sans se sentir comme un panneau de circulation

Le la tendance du néon commence tranquillement à faire sa place dans les magasins, mais en laisse encore quelques-unes perplexes.

Cette mode des années 80 fait définitivement un retour en force.

Il est maintenant temps de plonger tête première et d’oser LA couleur du moment... même si elle peut faire mal aux yeux!

Voici donc 6 façons de porter le fluo sans se sentir comme un panneau de circulation:

1. Les accessoires

Si l’envie vous prend d’adopter cette tendance, mais que vous avez peur d’y aller de façon trop intense, commencez par l’inclure avec des bijoux, un sac ou un chapeau.

Votre ensemble peut être simple et neutre, mais vos accessoires fluo donneront un pop de couleur qui saura faire tourner les têtes.

15$, chez Aldo.

2. Le haut

Que ce soit un haut plus extravagant ou tout simplement un col roulé comme Marie-Lyne Joncas à Tout le monde en parle, le but est d'assumer son morceau.

C’est LA couleur tendance cette saison, alors tant qu’à y aller, il faut y aller pour la cause!

34$, chez Urban Outfitters.

3. Les chaussures

Tout comme les bijoux, les chaussures peuvent être une excellente alternative pour celles qui n’osent pas encore arborer le néon dans une pièce maitresse.

Avec l'arrivée du beau temps, pourquoi ne pas se procurer une paire d'escarpins colorés?

50$, chez Spring Shoes

4. La veste

La veste d'Alanis Désilets, qu'elle a porté avec du léopard, a fait jaser sur les réseaux sociaux.

Blake Lively est elle aussi une fan de la tendance qu’elles a choisi de porter en complet, mais elle pourrait tout à fait reporter simplement le veston avec des jeans.

50$, chez Zara.

5. Les pantalons

Tout comme le haut, il suffit d’assumer le fait que vous portez des pantalons d’une couleur éclatante.

Allez-y avec des pantalons pallazo, des jeans ou même des pantalons de type tracksuit.

19$, chez Boohoo

6. La jupe

Une jupe, en plus d'être coquet, c'est parfait pour essayer une nouvelle tendance tout en disant bonjour à la météo qui se réchauffe.

Si vous n’avez pas froid aux yeux, osez le look monochrome avec un haut ET une jupe fluo comme on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux.

22$, chez Pretty Little Things

