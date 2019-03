HUDON, France



À Montréal, le vendredi 22 mars, à l'âge de 94 ans, est décédé France Hudon, époux de Gabrielle Jean. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Raymond, Gilles (Nicole), Lise (Jacques) et Denis, ses petits-enfants Patrice (Dominique), Marc-Antoine, Jean-François (Marie-Ève), Alexandre, Pierre-Luc (Caroline), Geneviève (Benjamin), Marie-France et Maxime (Amélie), ses arrière-petits-enfants Margot, Eva-Rose, Aurélie, Félix, Maéla, Léane et Élizabelle, sa soeur Fabienne, ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe:le samedi 30 mars dès 11h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac serait apprécié.