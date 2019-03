Affaire SNC-Lavalin: la relation Wilson-Raybould et Trudeau se serait envenimée bien avant

La relation entre l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould et Justin Trudeau aurait commencé à s’éroder aussitôt qu’en 2017 autour d’un désaccord sur une nomination à la Cour suprême.

M. Trudeau n’approuvait pas son choix de personne pour pourvoir le poste de juge à la Cour suprême laissé vacant par l’ex-juge en chef Beverley McLachlin, a rapporté lundi le réseau CTV en citant des sources anonymes bien au fait du dossier.

Une source gouvernementale a confirmé l’information à TVA Nouvelles.

Mme Wilson-Raybould recommandait de nommer Glenn D. Joyal, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. M. Trudeau s’inquiétait toutefois des positions de ce dernier quant aux droits des membres de la communauté LGBTQ et sur le droit à l’avortement, notamment.

C’est finalement Sheilah Martin, de l’Alberta, qui a pourvu le poste de juge vacant. Richard Wagner a ensuite été nommé juge en chef de la Cour suprême.

Ce désaccord remonte à environ un an avant les discussions qui sont au cœur de l’affaire SNC-Lavalin.

Mme Wilson-Raybould allègue avoir subi des pressions indues et inappropriées de la part du premier ministre et de son entourage pour éviter un procès criminel au géant québécois de l’ingénierie.

L’ex-procureure générale nie qu’il y ait quelque désaccord que ce soit autour de la nomination considérée de Glenn D. Joyal, selon CTV.