Anthony Kavanagh est ambassadeur pour «Les fromages d’ici!»

Anthony est à nouveau ambassadeur pour la nouvelle campagne des Fromages d’ici: Je vérifie qu’ils sont d’ici. Dans des messages publicitaires cocasses, il vérifie «les 600 fromages d’ici, 600 bons coups pour notre économie».

Autrement, Anthony est en tournée à travers le Québec avec son spectacle Showman. Showman n’est pas un simple stand-up d’humour: c’est un hommage à la vie, un spectacle drôle et décalé rempli d’espoir et d’énergie positive. Un spectacle d’humour... et d’amour!

Voyez le spectacle le 16 mai au théâtre Saint-Denis et à Québec le 22 mai à la salle Albert-Rousseau.