Arrestation de l’ex-avocat de Stormy Daniels pour tentative d’extorsion contre Nike

L’avocat star Michael Avenatti, qui a notamment défendu l’actrice Stormy Daniels dans son procès contre le président Donald Trump, a été arrêté lundi pour une tentative d’extorsion visant l’équipementier sportif Nike ainsi que d’autres malversations financières, a-t-on appris de source judiciaire.

Michael Avenatti, 48 ans, a été arrêté à New York où il fait l’objet d’une plainte fédérale l’accusant d’avoir tenté d’extorquer « plusieurs millions de dollars » à la société Nike, menaçant de divulguer des informations pouvant selon lui nuire à l’équipementier sportif.

Selon la plainte, dont l’AFP a pu lire une copie, l’avocat demandait en outre un « paiement de 1,5 million à un individu qu’Avenatti disait représenter ».

Moins d’une heure avant l’annonce de son arrestation, Michael Avenatti avait annoncé sur son compte Twitter qu’il comptait tenir une conférence de presse mardi matin pour « dévoiler un scandale de grande ampleur concernant le basket au lycée et à l’université perpétré par Nike, que nous avons mis au jour ».

« Ce comportement criminel touche Nike au plus haut niveau et implique parmi les plus grands noms du championnat de basketball universitaire », avait-il ajouté.

M. Avenatti a également été arrêté pour une plainte distincte visant d’autres malversations financières en Californie, où il réside.

Selon le communiqué d’un procureur fédéral de Los Angeles, l’avocat est ainsi accusé d’avoir détourné l’argent d’un de ses clients pour payer ses propres dépenses et dettes, ainsi que celles de son cabinet et d’une chaîne de cafés qu’il possède.

Il est également soupçonné d’avoir obtenu indûment des prêts bancaires en utilisant des documents fiscaux falsifiés.