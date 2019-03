FISET, Denise



C'est paisiblement et entourée d'amour qu'est décédée, le 20 mars 2019, à l'âge de 87 ans, Madame Denise Céline Fiset Grégoire, épouse de Bernard Grégoire. Elle était la fille de feu Alexandre Fiset et feu Bathilde Parent.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Jean-Yves Guindon), Martine, Geneviève, Simon (Christiane Buser), ses petits-enfants: Jean-Bernard, Marie- Laurence, Alexandrine, Camille, Marie-Céline, William, Catherine, Isabelle, Sébastien, Sonia et Nicolas et ses arrière-petits-enfants: Adrien et Évelyne, son beau-frère Jacques Grégoire (Nicole Émond) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Elle a été une épouse et une mère aimante, attentive, généreuse, complice, fière et inspirante. Outre une vie de famille bien remplie, elle s'est illustrée dans le monde de l'éducation, particulièrement comme enseignante de mathématiques au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie d'Outremont de 1976 à 1988.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'Unité des soins intensifs de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur dévouement et leur bonté.La famille vous accueillera au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC, H3V1E7au salon Les Saules le jeudi 28 mars 2019 de 12h00 à 14h00. Les funérailles seront célébrées ce même jour en la chapelle du complexe à 14h15. L'inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu des fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Pensionnat Saint-Nom-de-Marie et à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.