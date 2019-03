Canadien : six joueurs adverses à surveiller d’ici la fin de la saison

Pour accéder aux séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH), le Canadien de Montréal devra éviter les faux pas lors de ses six dernières parties en saison régulière.

La troupe de Claude Julien devra toutefois se frotter à d’excellents adversaires et se méfier de quelques joueurs redoutables pour connaître du succès. Voici six patineurs adverses qui figureront fort possiblement aux plans de match de l’entraîneur-chef d’ici les éliminatoires.

Aleksander Barkov, Panthers de la Floride

AFP

Le Finlandais a inscrit 14 buts et totalisé 24 points en 20 parties contre le CH, maintenant un différentiel de +8. L’athlète de 23 ans connaît par ailleurs sa meilleure campagne en carrière, avec 34 buts et 87 points.

Cette saison, il a notamment réussi son deuxième tour du chapeau en carrière contre le Canadien, le 17 février dernier. Il avait ajouté une mention d’aide dans une victoire de 6 à 3 des siens.

Josh Anderson, Blue Jackets de Columbus

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal

Si les nouveaux venus Matt Duchene et Ryan Dzingel tardent à se mettre en marche avec les Blue Jackets, Josh Anderson, lui, est habité par le sentiment d’urgence. Tentant d’aider son équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires, il a cumulé quatre buts et neuf points à ses six dernières parties.

De plus, Anderson a amassé quatre buts et sept points en sept duels contre le Bleu-Blanc-Rouge depuis ses débuts. Il devrait donc être l’objet d’une surveillance étroite, jeudi.

Mark Scheifele, Jets de Winnipeg

Photo d'archives, AFP

Scheifele est l’un des principaux atouts offensifs des Jets et il s’amuse lorsqu’il affronte le CH. Il a en effet touché la cible sept fois en 11 parties, ajoutant deux mentions d’aide.

Il manque trois points au joueur de centre pour établir une nouvelle marque personnelle à ce chapitre et les Jets doivent encore disputer sept parties. Il pourrait donc y parvenir contre Montréal, samedi.

Andrei Vasilevskiy, Lightning de Tampa Bay

Photo AFP

N’ayant disputé que 49 matchs cette saison en raison d’une fracture à un pied, Vasilevskiy montre un dossier exceptionnel qui fera de lui un sérieux candidat au trophée Vézina cette saison.

Contre le Tricolore, le Russe connaît habituellement beaucoup de succès, comme en font foi sa fiche de 7-1-2, son taux d’efficacité de ,929 et sa moyenne de buts alloués de 2,16. Profitant d’un appui offensif incomparable dans la LNH cette saison, il devrait être en mesure de poursuivre dans cette veine le 2 avril.

Lars Eller, Capitals de Washington

Photo Ben Pelosse

Même si Alexander Ovechkin et le gardien Braden Holtby obtiennent habituellement du succès contre le Canadien, la troupe de Claude Julien devra aussi surveiller son ancien joueur Lars Eller quand elle affrontera les Capitals, à Washington, le 4 avril.

Au cours des deux premières rencontres entre les deux équipes cette saison, Eller a trouvé le fond du filet à trois reprises.

Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto

AFP

Auston Matthews est une menace pour toutes les équipes de la LNH. Cependant, le joueur de centre de 21 ans des Maple Leafs de Toronto est particulièrement efficace contre le Tricolore, comme ses 13 points, dont 10 buts, en 10 matchs en carrière face à la formation montréalaise le démontrent.

Seulement en 2018-2019, Matthews a amassé trois buts et une mention d’aide en trois duels contre le Canadien.

En 61 sorties cette saison, le premier choix au total du repêchage de 2016 compte 35 buts et 33 aides pour 68 points.

Le CH terminera sa campagne contre les Leafs le 6 avril.