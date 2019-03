Ce site répertorie des milliers d’entreprises écoresponsables au Québec

Selon un récent rapport, seulement 5,5% des Québécois affirment consommer de manière «tout à fait» responsable. Avec lespagesvertes.ca, une plateforme répertoriant plus de 1500 entreprises écoresponsables québécoises depuis 2017, Myrianne Parent compte changer ces habitudes.

Qu’est-ce que les Pages Vertes?

Myrianne : C’est d’abord une initiative qui vise à éduquer et motiver les Québécois à adopter un mode de vie plus «vert», notamment en leur proposant des entreprises qui adhèrent à des normes d’écoresponsabilité.

Sous forme de répertoire, elles sont réparties en plusieurs catégories : agriculture, aménagement paysager, cabanes à sucre.

Les usagers peuvent se géolocaliser avec le moteur de recherche pour trouver des commerces près de chez eux, et ce gratuitement.

Courtoisie

On a développé, en partenariat avec le Ministère de l’Environnement et de la Lutte pour les changements climatiques, une cote pour déterminer le niveau d’«écoresponsabilité» d’une entreprise.

Elle est établie selon plusieurs critères, par exemple le type de matériaux choisis pour la construction d’un immeuble ou la gestion des matières résiduelles.

Ça permet aux entreprises d’avoir une bonne idée de leur impact écologique. Elles peuvent ensuite prendre des moyens concrets pour le réduire à l’aide de nos recommandations.

Tout ce qui touche au répertoire est une entreprise privée tandis que le volet éducatif fait partie d’un OSBL.

Unsplash

Comment une entreprise peut-elle se retrouver sur votre site?

Myrianne : Avant tout, on doit évaluer si elle remplit au moins à 50% les mesures d’écoresponsabilité sur lesquelles on se base pour établir notre cote.

Une fois l’examen réussi, l'entreprise est ensuite affichée gratuitement sur le site.

Si elle désire avoir une plus grande priorité dans les résultats de recherche, ou encore plus de visibilité sur nos réseaux sociaux, elle peut adhérer à un abonnement mensuel payant, variant entre 4,99$ et 13,99$ selon le type.

Les usagers ont également l’option de payer une carte de membre de 35$ par année pour avoir droit à des rabais auprès de certaines entreprises.

Unsplash

Pourquoi as-tu décidé de te lancer là-dedans?

Myrianne : Je me suis toujours intéressée à la cause environnementale.

J’ai fait des études en agriculture bio et en herboristerie puis j’ai travaillé comme gérante dans un magasin d’alimentation en vrac pendant quelques années.

Un jour, j’ai réalisé que j’étais tannée de travailler pour les autres. Je voulais avoir ma propre entreprise sans trop savoir quoi exactement. J’ai pris un billet pour le Népal afin de faire du ménage dans mon esprit.

Après ce voyage, j’ai décidé que j’allais créer une plateforme capable de rassembler des initiatives pour un monde plus «vert».

Donc à 36 ans, j’ai laissé de côté ma job de gérante pour fonder les Pages Vertes.

Aujourd’hui, on est une équipe de 8 qui travaillent d’arrachepied à faire vivre ce beau projet.

Y a-t-il un engouement pour les entreprises écoresponsables en ce moment au Québec selon toi?

Myrianne : Si on se fie à nos chiffres, je dirais que oui. Il y a entre 200 et 300 usagers qui utilisent le répertoire chaque jour et on compte plus de 10 000 abonnés sur notre page Facebook.

En deux ans, on a réussi à sensibiliser plusieurs milliers de personnes et on voit de plus en plus d’entreprises qui veulent collaborer avec nous.

Je crois que cette conscience écoresponsable va prendre encore plus d’ampleur dans les prochaines années.

Unsplash

Qu’est-ce qui s’en vient pour les Pages Vertes?

Myrianne : On va permettre à monsieur et madame Tout-le-Monde d’avoir leur propre cote écoresponsable.

Les usagers de notre plateforme pourront gratuitement évaluer leurs habitudes de vie et connaître les points à améliorer quant à leur empreinte écologique.

Des entreprises leur seront notamment suggérées, en lien avec leur profil, afin qu’ils puissent consommer responsablement.

