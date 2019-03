Comment gérer ses émotions au travail ?

Catherine Courchesne - 37e AVENUE

On dit souvent que les émotions sont mal perçues en entreprise et qu’elles appartiennent à la sphère privée. Est-ce vrai ? Et comment les gérer ?

Les émotions, nous en vivons tous plusieurs par jour, pour toutes sortes de raisons. Mécanismes de survie intégrés à notre biologie, elles nous accompagnent tout au long de notre vie. Notamment pour nous informer d’un besoin à combler, comme manger, se protéger ou être écouté. Étrangement, malgré leur caractère universel, naturel et informatif, les émotions ont longtemps été mal perçues en milieu de travail, car considérées comme appartenant à la sphère privée et au « sexe faible »... Un préjugé défavorable qui semble toutefois s’estomper.

Un préjugé...

En effet, selon un sondage de la firme Accountemps mené auprès d’environ 300 employés de bureau et plus de 270 cadres canadiens, seulement 38 % des employés et 35 % des cadres croient que pleurer au travail est tout à fait inacceptable, car signe de faiblesse et d’immaturité. En revanche, 42 % des employés admettent avoir déjà pleuré au boulot. Qui plus est, 48 % des cadres estiment qu’il est acceptable de le faire sans aucun risque pour l’avancement de sa carrière.

... en voie de disparition !

Ainsi, le préjugé défavorable envers les émotions au travail (et principalement la tristesse) semble s’amenuiser, et ce, surtout lorsqu’on tient compte des générations de travailleurs : alors que 47 % des employés de 55 ans et plus pensent que pleurer au bureau aura un effet négatif sur leur réputation, seulement 42 % des 35-54 ans et 31 % des 18-34 ans le croient. D’où l’importance de continuer à démystifier le rôle des émotions, souligne l’autrice Anne Kreamer dans It’s Always Personal: Navigating Emotion in the New Workplace.

Gérer ses émotions

Comment exprimer ses sentiments sans envenimer ses relations professionnelles et nuire à sa carrière ? D’après Anne Kreamer, le secret se trouve dans la gestion (ou régulation) émotionnelle, c’est-à-dire la capacité à prendre du recul avant d’exprimer une émotion afin de la

reconnaître, de la questionner et de la transformer en facteur positif de changement. Par exemple, au lieu d’exprimer sa frustration en pleine réunion parce qu’on est en désaccord avec son patron, il est préférable de reconnaître son émotion, d’en cerner les raisons et de trouver une façon pacifique de résoudre la situation.

Quelques astuces

Prendre du recul alors qu’une émotion vive nous assaille étant difficile, voici dix trucs pour y arriver :

1. Respirer profondément.

2. En silence, compter 10 secondes le temps de retrouver son calme (au besoin, se retirer de la situation pendant quelques minutes).

3. Reconnaître, accepter et nommer son émotion.

4. Cerner les raisons de l’émotion et les besoins à combler.

5. Éviter de personnaliser les discussions.

6. Pacifier le discours intérieur.

7. Trouver le meilleur contexte pour exprimer l’émotion.

8. S’exprimer au « je » et non au « tu ».

9. Ne pas porter d’accusations.

10. Chercher des solutions.

Certes, ces trucs gagnent à être utilisés dans tous les contextes. Les relations avec la famille, le conjoint et les amis n’en seront que meilleures !