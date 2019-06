Stéphanie Villeneuve vous présente sa visite à la cabane à sucre écologique. On découvre que l’entaillage des érables est pratiqué de façon traditionnelle, à chaudière et à bras. On évoque aussi les différentes étapes de fabrication du sirop d’érable. Pour terminer, voyez son entrevue avec Simon Meloche-Goulet, acériculteur.

