LAVOIE, Lise (née Comtois)



À Montréal, le 21 mars 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Lise Comtois, épouse de feu Roger Lavoie.Elle laisse dans le deuil ses filles, Nathalie (Sylvain Tremblay) et Isabelle (Normand Roy), ses deux petits-fils, Robin et Olivier, sa soeur Francine et ses frères Richard et André, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 27 mars de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures ainsi que le jeudi dès 9 heures, au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu le jeudi 28 mars à 11 heures, en l'église St-Marcel (1630, boul. St-Jean-Baptiste, Montréal).