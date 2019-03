Guy Nadon jouera dans Victor Lessard

Les tournages du thriller du Club illico ont débuté jeudi sous l’œil averti de François Gingras (Trauma, Béliveau), qui succède à Patrice Sauvé au poste de réalisateur. Guy Nadon donnera la réplique à Patrice Robitaille et Julie Le Breton, qui retrouvent leurs personnages de Victor Lessard et Jacinthe Taillon.

« Je suis vraiment chanceux d’avoir tout ce monde, commente François Girard. Ils sont capables de driver des personnages plus grands que nature en gardant le côté réaliste et sans jamais nous amener dans quelque chose de farfelu. »

La troisième saison de Victor Lessard, qui nécessitera 50 jours de tournage, s’inspire d’un roman inédit de Martin Michaud, Ghetto X, qui paraîtra cet été aux Éditions Libre Expression. Frédéric Ouellet et Martin Forget ont contribué au scénario, dans lequel s’entremêlent terrorisme et groupe armé d’extrême droite à la suite du meurtre d’un journaliste influent qui s’apprêtait à publier un article explosif.

Aux dires de François Gingras, cette troisième saison sera différente des précédentes. « On est plus dans l’action. On est plus dans l’urgence ».