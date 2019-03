Mardi soir, le Québec entier fera ses adieux aux détenues de Lietteville avec la finale d’Unité 9. Mais Kathleen Fortin sait qu’elle n’a pas fini de se faire parler de « sa » Manon Granger, alias Boule de quilles, un des rôles les plus marquants de sa carrière.

« Je n’ai jamais vu de fans aussi fervents ; ils sont tellement impliqués émotionnellement ! Alors je sais que mon téléphone et mes réseaux sociaux vont exploser mardi soir », confie la comédienne en riant.

Nostalgique

Elle avoue toutefois qu’elle aurait aimé pouvoir défendre le rôle de Boule de quilles encore « au moins une ou deux saisons de plus ». Mais, malgré cette pointe de nostalgie, Kathleen Fortin est sereine avec la fin de cette aventure, qui l’aura fait découvrir à des milliers de téléphiles québécois.

« Je suis habituée au théâtre où les rôles sont beaucoup plus éphémères, alors le deuil est moins difficile à faire. Mais quand même, Unité 9 est une des plus belles choses que j’ai pu faire dans ma carrière », avance-t-elle.

Elle ne cache d’ailleurs pas sa fierté d’avoir pris part à une émission qui a donné une visibilité à certains groupes de personnes peu, voire pas habituées à se reconnaître dans les fictions québécoises. Car l’auteure Danielle Trottier a choisi de peupler ses intrigues de personnages issus de divers horizons culturels, une initiative applaudie par Kathleen Fortin.

« J’ai eu un petit monsieur haïtien qui est venu me voir l’autre jour à la bibliothèque pour me parler d’Unité 9, comme j’ai aussi eu une femme d’origine algérienne qui s’est mise à pleurer en venant me voir parce qu’elle adore l’émission. Ils ont beau avoir des origines culturelles différentes, mais ils sont tous des Québécois. Ils ont le droit de se sentir représentés dans nos émissions de télévision », soutient la comédienne.