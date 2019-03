Je sors, je reste

Coup de cœur

Théâtre

L’éducation de Rita

Émilie Bibeau et Benoît Gouin incarnent les personnages principaux de cette pièce de Willy Russell. Rita, une coiffeuse, souhaite changer de vie et mieux s’éduquer, alors que Frank est un professeur d’université désillusionné. La jeune femme ira voir le professeur chaque semaine pour assouvir son désir d’apprendre. C’est alors la rencontre de deux univers totalement différents.

Ce soir à 19h30 au Théâtre du Rideau Vert, 4664 rue Saint-Denis

Je sors

Littérature

Cabaret Bio Dégradable 2

Ce cabaret littéraire réunit Pierre-Luc Brillant, Rémi-Pierre Paquin, Isabelle Blais, Bruno Landry, Kim Lavack-Paquin et plusieurs autres sur scène. Ces derniers liront des extraits surprenant et hilarant d’autobiographies de différentes vedettes québécoises, tels que Michel Girouard, Robby Johnson et Éliane Gamache Latourelle. Le concept du spectacle avait été acclamé par la critique il y a plus de cinq ans.

Ce soir à 20 au Cabaret Lion d’Or, 1676 rue Ontario est

Théâtre

Britannicus

Le metteur en scène Florent Siaud a choisi de s’attaquer à une tradégie de Racine, Britanicus. L’œuvre vieille de 350 ans traite de sujets toujours d’actualité : la soif du pouvoir et la puissance du désir amoureux. Sylvie Drapeau joue la mère, Agrippine, possessive et Francis Ducharme incarne le pompeux Néron qui assassinera son propre frère.

Ce soir à 19h30 au Théâtre du Nouveau Monde, 84 rue Sainte-Catherine Ouest

Théâtre

The Shoplifters

Cette comédie de Morris Panych est en quelque sort une critique à la surconsommation et au capitalisme. La protagoniste, Alma, est une femme qui se rebelle contre le système. Elle fait du vol à l’étalage et redistribue son butin à ses voisins moins fortunés. La femme se faire prendre avec son acolyte, Phyllis, alors qu’elles tentent de cacher des pièces de viande sous leur jupe.

Ce soir à 20h au Théâtre du Centaur, 453 rue Saint-François-Xavier

Musique

Yves Duteil

Le musicien poétique Yves Duteil est de passage à Outremont ce soir. Il présentera son plus récent album, Respect. Le Français décrit son album comme un moyen pour « prendre le larde face à la pesanteur de l’adversité ». Bref, une soirée douce et chaleureuse attend les spectateurs.

Ce soir à 20h au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Théâtre

Ici

Avec le déménagement de Radio-Canada qui quittera sa mythique tour, Gabrielle Lessard a été inspirée par l’histoire du radiodiffuseur public. La construction de la tour Radio-Canada sur le faubourg à m’lasse et les impacts sur le quartier ouvrier sont abordés ainsi que l’évolution du rapport à l’information dans la société.

Ce soir à 20h à l’Espace Libre, 1945 rue Fullum

Je reste

Livre

Sans plastique

Caroline Jones s’attaque aux matières plastiques dans ce petit livre pratique qui comprend 100 conseils pour diminuer, voire éliminer, notre consommation de plastique. 8,3 milliards de tonnes de déchets plastiques se seraient accumulés dans l’environnement depuis 1950, alors l’auteure affirme qu’il faut effectuer une transition vers un monde sans plastique.

Sorti le 13 mars

Livre

Xavier Dolan – L’indomptable

Laurent Beurdeley publie ce nouvel ouvrage qui présente une étude de fond sur l’œuvre et le parcours de Xavier Dolan. Chacun de ses films est décortiqué et sa personnalité est mise sous la loupe afin d’en apprendre plus sur le jeune réalisateur.

Sorti le 13 mars

Album

La lune est passée par ici de Comme dans un film

Le duo composé d’Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant présente son nouvel album, La lune est passée par ici. Cet opus mélange les sonorités folk, rock et country. Les deux musiciens, qui sont aussi comédiens, feront la tournée des salles du Québec avec un nouveau concert dès l’automne.

Sorti le 22 mars