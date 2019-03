La sécurité à Pompano pourrait être améliorée

Le meurtre du couple québécois en Floride soulève des craintes, car la sécurité dans le parc de maisons mobiles Golf View Estates, où s’est produit le drame, pourrait être améliorée.

Environ 200 personnes ont marché solidairement lundi jusqu’à la maison de Pompano Beach où les autorités ont découvert les corps de Marc-Aurèle Gagné, 80 ans, et de sa femme, Rita Fortin, 78 ans. Des fleurs ont été déposées sur les lieux. Le couple originaire de Saint-Côme–Linière, en Beauce, a été retrouvé sans vie vendredi.

« Ça pourrait être amélioré. C’est un parc bien entretenu avec de bons services. Ce qu’on demande, c’est de la sécurité. On a peur. On veut une clôture avec une guérite, des cartes d’accès pour tous et des caméras. Actuellement, tout le monde peut entrer ou sortir de notre site », a expliqué Bianca Maillette, une voisine.

Le parc réservé aux 55 ans et plus a déjà été clôturé, mais ne l’est plus. La clôture a été arrachée lors du passage d’un ouragan, et n’a jamais été remplacée. Des vols et des introductions par effraction se produisaient à l’occasion, mais pas de crime majeur comme un homicide.

Évidemment, ces mesures supplémentaires n’auraient peut-être pas évité le double meurtre, mais elles pourraient rassurer un peu les résidents.

Québécois moins armés

« On s’est fait voler trois fois chez moi. On s’est déjà fait dire d’acheter un gun. Mais est-ce vraiment nécessaire ? », se demande Mme Maillette.

Selon un homme d’affaires local, qui n’a pas voulu qu’on le nomme, les malfaiteurs ciblent parfois des Québécois parce que ceux-ci sont moins souvent armés que les citoyens américains. Sans égard aux victimes, un autre snowbird mentionne que les Québécois pourraient aussi se montrer un peu plus prudents. « Ils font beaucoup trop confiance », a-t-il expliqué.

Marc-Aurèle Gagné et Rita Fortin avaient pris soin de leur fille malade jusqu’à son décès le 21 février. Ils avaient ensuite décidé de prendre du repos dans cette maison qu’ils occupaient depuis une vingtaine d’années.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la détective des homicides Barbara Dyer, au 954 321-4262, ou l’Échec au crime du comté de Broward, au 954 493-TIPS.