L'ancien hockeyeur atikamewk Arthur Quoquochi dénonce le racisme au hockey

Les insultes racistes vis-à-vis de jeunes autochtones qui ont déferlé sur la glace lors d'un match de bantam B à la fin février en Mauricie ont déplu à Arthur Quoquochi, un ancien hockeyeur considéré comme une légende au sein de la communauté atikamekw.

Des décennies auparavant, Quoquochi a aussi connu le racisme lorsqu'il évoluait sur la glace. «Il était souvent question de "sauvage", de "kawish", pour nous rabaisser», a-t-il évoqué.

Pour lui, les propos haineux et racistes n’ont plus leur place en 2019, surtout lorsqu’il est question de sport. Il demande aux ligues d’agir pour endiguer ce fléau, mais mise aussi sur l’éducation pour faire évoluer les mentalités.

«Soyons donc des modèles pour nos enfants», a plaidé l’ancien joueur de hockey.

Arthur Quoquochi a marqué l’histoire du hockey chez les autochtones. «Un de mes plus beaux souvenirs au hockey, c’est quand j’étais jeune, vers 10-11 ans, au tournoi pee-wee de Québec. J’avais compté 7 buts et fait 4 passes en un match, un record dont on parle encore», a relaté l’homme dont la carrure encore imposante témoigne d’un passé d’athlète.

Il a aussi remporté la Coupe Memorial avec le Canadien Junior et s’est fait repêcher au deuxième tour dans la Ligue nationale de hockey, en 1969, par les Bruins de Boston. Il a évolué pendant trois saisons chez les pros, notamment dans la Ligue américaine pour les Bears de Hershey.

Survivant des pensionnats

Arthur Quoquochi a aussi vécu l’enfer des pensionnats autochtones. Arraché à sa famille à l’âge de 7 ans, avec ses frères et sœur, il a quitté La Tuque en train, pour le pensionnat de Saint-Marc, en Abitibi-Témiscamingue. «Je ne pouvais pas parler à mes sœurs ni parler ma langue. Si les religieux nous surprenaient, nous étions punis par des coups. J’avais 7 ans et je pleurais tous les jours. J’ai pleuré pendant 3 mois», a-t-il raconté.

M. Quoquochi a été victime de maltraitance, de sévices sexuels, de malnutrition. «Un jour, tous les enfants ont été malades. Il n’y a que les religieux qui n’ont pas été malades. Ils ne mangeaient pas la même chose que nous. Nous, c’était souvent du foie et du poisson pas frais qui sentaient mauvais», a-t-il évoqué.

«Le hockey m’a sauvé la vie»

Le jeune joueur talentueux dès ses débuts soutient que la patinoire est vite devenue un exutoire. «Je frappais la rondelle sur la bande pour me défouler. Une chance que j’ai eu le hockey. Ça m’a aidé à passer au travers. C’est le hockey qui m’a sauvé la vie».

Une nouvelle mission

Aujourd’hui, la légende atikamekw du hockey a une nouvelle mission: enseigner la persévérance aux jeunes et leur démontrer l’importance d’avoir et de nourrir un rêve.

Dans cette optique, il était en conférence auprès des élèves de l’école secondaire Nikanik de Wemotaci, la semaine dernière. Dans la classe se trouvaient de nombreux élèves qui continuent, encore aujourd’hui, de prendre pour les Bruins de Boston.