Le fédéral confirme qu’il réserve 1,2 milliard $ pour le tramway à Québec

Le gouvernement fédéral confirme que sa contribution de 1,2 milliard $ est disponible pour boucler le projet de transport structurant de 3,3 milliards $ de la Ville de Québec.

Le ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos, en a donné l'assurance, lundi, en marge d'un point de presse qui s'est tenu à la résidence pour aînés Saint-Patrick, à Québec.

«Le ministre (François-Philippe) Champagne a écrit au maire de Québec vendredi pour dire exactement la contribution attendue et nécessaire du gouvernement du Canada. Le montant de 1,2 milliard $ figure noir sur blanc. Les mécanismes sont là. La Ville est informée directement de l'appui du gouvernement canadien. L'étape suivante, c'est d'aller de l'avant. Parce qu'on a tous envie que ce projet continue à cheminer dans la région de Québec», a soutenu le ministre.

Avec ces sommes, qui s'ajoutent au 1,8 milliard $ consenti par le Québec et aux 300 millions $ de la Ville de Québec, le budget du projet de transport structurant, qui compte un tramway, un trambus et des voies réservées, serait entièrement bouclé.

Les fonds fédéraux proviendront donc du fonds pour les transport collectif (400 millions $) et du fonds des infrastructures vertes (800 millions $), a précisé M. Duclos, qui aurait néanmoins aimé que ces informations soient confirmées dans le dernier budget du gouvernement Legault, déposé jeudi dernier. «Mais on ne contrôle pas le budget du gouvernement du Québec», a-t-il laissé tomber. «On aurait aimé que ça apparaisse dans le budget du gouvernement du Québec» que les sommes sont confirmées par le gouvernement fédéral.

Dans sa lettre, le ministre fédéral des Infrastructures annonce que 400 millions $ sont disponibles à partir de l’enveloppe du fonds pour le transport collectif. Pour compléter le montage financier, Ottawa souhaite que Québec prenne les 800 millions $ manquants dans le Fonds des infrastructures vertes. Le fédéral mentionne que l’entente sur ce fonds permet spécifiquement de financer des projets qui améliorent l’accès au transport à énergie propre.

Notant la volonté récemment exprimée par le gouvernement provincial de financer d’autres projets avec ces enveloppes, le ministre tient à rappeler au maire de Québec que les Villes d’Ottawa et d’Edmonton ont profité de ces mécanismes de l’entente bilatérale pour financer leur projet de train léger. Et que 500 millions ont été consentis pour «permettre le développement d’infrastructures municipales».

Réitérant son appui au projet de transport structurant, le ministre Champagne termine en affirmant que «ce projet nous apparaît répondre aux retombées directes et mesurables escomptées pour les volets Transport en commun et infrastructures vertes de l’Entente bilatérale intégrée sur les infrastructures signée entre le Canada et le Québec».