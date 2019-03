Le vieil oncle péquiste

Dimanche, les jeunes ont obtenu gain de cause en faisant adopter une résolution pour que des observateurs qui ne sont pas membres du parti puissent prendre la parole et présenter un certain nombre de propositions lors du congrès extraordinaire.

Devant leur demande pour que la moitié des délégués au congrès historique soit âgée de moins de 40 ans s’est érigé un rempart. Après avoir essuyé un refus et des commentaires vitrioliques de présidents de circonscriptions, ils sont revenus à la charge en essayant de fixer cette fois un quota de 45 ans et moins. Il y a eu un deuxième vote, et les délégués leur ont encore dit non. C’est devenu plutôt gênant.