Les 25 Québécois les plus influents dans le monde du baseball

Pour une première fois depuis l’apparition de ce palmarès en 2016, le célèbre joueur de baseball Russell Martin cède sa place au sommet des 25 Québécois les plus influents dans le monde du baseball. L’homme d’affaires Stephen Bronfman, qui mène le groupe d’investisseurs montréalais dans le dossier du retour des Expos, a obtenu la cote auprès des votants sondés par l’Agence QMI. Établi par un panel de 10 experts, ce «top» jette un regard sur ceux qui ont un impact important sur la santé du baseball au Québec, grâce à leur implication et la visibilité qu’ils apportent à la discipline.

#1 – Stephen Bronfman et ses partenaires

Martin Chevalier / JdeM

Le rêve du retour des Expos est bien vivant à Montréal et c’est en grande partie grâce à l’homme d’affaires Stephen Bronfman, qui chapeaute ce dossier de main de maître. Il faut aussi souligner le travail de ses acolytes du «Groupe de Montréal», soit Mitch Garber, Pierre Boivin, Alain Bouchard, Eric Boyko et Stéphane Crétier. Ceux-ci reçoivent l’appui de William Jehger et Richard Epstein, entre autres.

#2 – Russell Martin

Le joueur de baseball Russell Martin n’a peut-être pas connu sa meilleure saison avec les Blue Jays de Toronto en 2018, mais il demeure un exemple pour les jeunes qui rêvent d’une carrière dans le baseball majeur. On le suit désormais dans l’uniforme des Dodgers de Los Angeles.

#3 – Alex Agostino

À l’emploi des Phillies de Philadelphie, il a été nommé le recruteur professionnel de l’année dans l’État de New York. Alex Agostino s’implique également auprès de la relève au Québec en plus de collaborer avec différents médias.

#4 – Alex Anthopoulos

Le directeur général des Braves d’Atlanta Alex Anthopoulos a contribué à la bonne saison de son équipe. Les Braves ont été champions de la section est de la Nationale avant de s’incliner face aux Dodgers lors des éliminatoires.

#5 – Michel Laplante

Simon Clark/Agence QMI

Président des Capitales, il est particulièrement bon pour le développement du baseball dans la grande région de Québec.

#6 – Maxime Lamarche

Directeur général de l’organisme Baseball Québec, il favorise la pratique de la discipline et aide au développement des programmes d’excellence.

#7 – Marc Griffin

Ancien joueur professionnel, analyste à la télévision et vice-président du conseil d’administration de Baseball Québec.

#8 – Rodger Brulotte

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Célèbre commentateur sportif et chroniqueur, il s’illustre dans les médias en plus d’être président de la Ligue de baseball junior élite du Québec.

#9 – Denis Boucher

Cet ancien lanceur du baseball majeur occupe un rôle de recruteur dans la prestigieuse organisation des Yankees de New York.

#10 – Derek Aucoin

Il ne se fait jamais prier pour parler baseball sur différentes tribunes. L’ancien lanceur des Expos tient également des camps pour les jeunes.

#11 – Jacques Doucet

L’homme de 79 ans, qui sera toujours reconnu comme «la voix des Expos» chez les francophones, poursuit son œuvre. On lui doit notamment la récente traduction de la biographie de Felipe Alou.

#12 – Robert Fatal

PHOTO COURTOISIE/BASEBALL QUEBEC

Directeur et entraîneur-chef de l’ABC, il chapeaute les meilleurs jeunes joueurs au Québec par le biais de ce programme d’excellence. On le retrouve également dans l’équipe canadienne junior.

#13 – Éric Gagné

Maintenant instructeur des releveurs du club-école AAA des Rangers du Texas, l’ancien récipiendaire du trophée Cy-Young apporte parallèlement son aide précieuse à de nombreux Québécois qui rêvent de percer dans le baseball majeur.

#14 – Abraham Toro

Espoir de l’organisation des Astros de Houston, il a fait vibrer le Québec au cours des dernières semaines durant les matchs de la Ligue des pamplemousses.

#15 – Jean Boulais

Président de Baseball Québec, il travaille dans le but de favoriser la pratique du sport aux quatre coins de la province.

#16 – Ivan Naccarata

BENOIT RIOUX/AGENCE QMI

Adjoint personnel de Russell Martin et dirigeant des académies de performance «Baseball Empire».

#17 – Claude Raymond

Ancien lanceur du baseball majeur, il demeure, à 81 ans, un grand ambassadeur et un excellent conseiller.

#18 – André Lachance

Directeur du développement des affaires et du sport pour Baseball Canada. Il est au cœur de l’essor du baseball féminin.

#19 – Ray Callari

Dépisteur chez les Giants de San Francisco, il agit aussi comme conseiller spécial auprès des jeunes espoirs du Québec.

#20 – Jesen Therrien

Maintenant dans l’organisation des Dodgers, ce jeune lanceur se remet d’une opération de type Tommy John.

#21 – Denis Coderre

Martin Chevalier / JdeM

Ancien maire de Montréal, Denis Coderre demeure à l’affût de la situation en vue d’un possible retour des Expos.

#22 – Daphnée Gélinas

Elle a été nommée joueuse par excellence de l’équipe nationale féminine par Baseball Canada en 2018.

#23 – Patrick Scalabrini

Daniel Mallard/Agence QMI

Gérant des Capitales de Québec, dans la Ligue Can-Am.

#24 – Perry Giannias

Grand responsable de l’«Expos Fest», il garde bien en vie la mémoire du club montréalais.

#25 – Claude Pelletier

Recruteur réputé de l’organisation des Mets de New York, il a fait partie des intronisés au Temple de la renommée du baseball québécois en 2018.

Mention honorable : Vladimir Guerrero fils

AFP

Né à Montréal, Vladimir Guerrero fils est considéré comme le plus bel espoir du baseball majeur. Ayant célébré son 20e anniversaire de naissance le 16 mars, il a notamment fait vivre un moment magique aux partisans québécois, l’an dernier au Stade olympique, avec un circuit pour mettre fin au match dans une victoire de 1 à 0 des Blue Jays de Toronto contre les Cardinals de St. Louis.