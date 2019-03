L'Escouade mobilité prendra de l'ampleur

La Ville de Montréal a affirmé lundi que son Escouade mobilité sera déployée sur un territoire beaucoup plus large dès cet été, alors qu’elle interviendra aussi dans les arrondissements Mercier--Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont--La-Petite-Patrie et Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâces.

La Ville a fait le premier bilan de cette équipe mise en place en juin dernier pour désamorcer en amont les situations qui peuvent avoir des conséquences sur la mobilité dans l’arrondissement de Ville-Marie ainsi que sur les grands axes du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest. Elle intervenait notamment concernant le non-respect des conditions des permis de chantiers ou les stationnements illégaux.

Les six inspecteurs de l’Escouade sont intervenus plus de 4600 fois sur une panoplie d’incidents, et 95 % des situations ont été corrigées sur-le-champ, selon la Ville, qui considère que les résultats de la mise en place de l’escouade sont « probants ».

Les inspecteurs pourront dorénavant donner eux-mêmes des constats d’infraction pour les cas de non-respect des zones de livraison, de stationnement non conforme sur des voies réservées, des corridors piétons ou des pistes cyclables, ainsi que pour les cas d’interblocage. Ils devaient auparavant faire appel aux préposés au stationnement ou à la police pour émettre des constats dans ces infractions.