Pas de bulletin pour les maternelles 4 ans

La nature même du programme, « établi en continuité avec le programme éducatif des services de garde », a amené des milieux à favoriser « une communication sous forme de commentaires et d’observations », indique-t-on au ministère de l’Éducation.

« À cet âge-là, l’évaluation formelle n’est pas nécessaire, dans la mesure où on a des éléments d’informations qui sont suffisants pour nous donner un portrait assez clair du développement des compétences de chacun des élèves », affirme-t-elle.

« Les enfants sont encore petits, ils arrivent à l’école. On y va plus avec le portrait de l’élève, avec des observations sur le développement de l’enfant et comment il évolue », ajoute Mme Brunelle, qui est également chargée de cours à l’UQAM.