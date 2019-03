Ressource d’aide pour parents dépassés

J’ai lu avec intérêt ta chronique « Les parents sont-ils toujours responsables? » dans laquelle une mère parlait de ses difficultés avec une de ses filles qui se montrait rébarbative à toute discipline et qui les rendait fous elle et son mari. Maintenant responsable des communications pour la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille qui regroupe plus de 200 organismes, reconnus par le ministère de la famille, à travers le Québec, j’ai pensé te faire part de ce qui suit.

Les parents peuvent trouver du soutien et de l’accompagnement auprès de l’un ou l’autre des membres de notre Fédération, que ce soit la Maison des Familles, un Centre de ressources, un Centre Parents Enfants, ou un Carrefour Familial qui sont tous des milieux de vie, d’entraide et d’échanges, dont les pratiques soutiennent l’enrichissement de l’expérience parentale en valorisant les parents dans leur relation avec leur enfant, créant des espaces de parole pour les familles et favorisant leur implication.

Actifs à toutes les étapes du développement des enfants, les OCF visent l’atteinte du plein potentiel de tous les enfants et offrent des opportunités d’apprentissage d’une grande diversité : périnatale, petite enfance, entrée à l’école, passage à l’adolescence, etc. Les OCF contribuent à la réussite éducative des tout-petits en offrant, entre autres, des activités de stimulation précoce et en cultivant le goût d’apprendre en famille. Leurs actions s’inscrivent en prévention et se déploient aussi pour briser l’isolement.

Roxane Tremblay

J’ajouterai que la FQOCF, fondée depuis 1961, a pour mission de regrouper et de soutenir les organismes communautaires qu’elle représente, tout en contribuant à assurer la place essentielle de la famille dans la société québécoise. Ces organismes rejoignent pas moins de 135, 000 familles. Pour trouver un organisme communautaire précis en fonction des besoins, il suffit de se rendre sur le site Web de la FQOCF. Je précise que j’ai préféré séparer en deux temps le message de Roxane Tremblay, et que dans la lettre qui suit, on va retrouver le témoignage d’une dame qui a fréquenté l’une des maisons faisant partie du regroupement et qui s’est exprimée sur son expérience qui donne une idée de l’ampleur des services auxquels les familles ont accès.