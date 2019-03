Rien ne bouge depuis cinq ans

Un propriétaire montréalais fait des appels à la Ville depuis cinq ans pour faire réparer un trou problématique devant son immeuble. On lui a promis que des travaux seront effectués... Mais non, rien n’a été fait. Sommes-nous surpris ?

Chrystian Boyer, lui, ne l’est pas. Il est juste tanné. Devant son immeuble à logements sur l’avenue Papineau, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, il y a une dépression dans le trottoir municipal qui s’accentue chaque année.

Dès qu’il pleut, une flaque d’eau s’accumule et se transforme en une dangereuse plaque de glace l’hiver.

En plus, un trou profond s’est formé et M. Boyer ne réussit pas à le boucher ni avec du béton ni avec du sable. Le trou avale tout.

« C’est frustrant de ne pas être capable d’offrir une entrée sécuritaire à mes locataires », dit-il d’un ton découragé.

Depuis 2014, M. Boyer contacte plusieurs fois par année la Ville de Montréal via le numéro 311. Ce service téléphonique est la porte d’entrée des citoyens qui veulent déposer une requête ou faire un commentaire sur un service municipal.

Gros niaisage

La plupart du temps, quand M. Boyer appelle le 311, personne ne fait de suivi.

« Je sais que mon cas n’est pas urgent. Mais c’est insultant de sentir que personne ne va jamais daigner porter attention à ta requête. »

Pire encore, quand finalement il a reçu un appel d’un employé municipal, début 2018, c’était pour lui assurer que des travaux seraient faits... Et ils n’ont jamais eu lieu.

Tentant de comprendre le gros niaisage autour du trottoir de M. Boyer, j’ai contacté l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Une porte-parole m’a expliqué, par courriel, que le trottoir en question devait être reconstruit, mais que la Ville n’avait pas été en mesure de trouver un entrepreneur pour faire le travail.

Wow, la belle excuse.

Toutefois, on m’a assuré que le trottoir sera réparé cette année.

« Son cas n’est pas habituel et certainement malencontreux », a-t-on écrit.

On va clairement faire un suivi.

Problème généralisé

Mis en place il y a 11 ans, le succès du service 311 est mitigé. La vérificatrice générale de la Ville a déploré l’an dernier le manque de suivi face aux requêtes des citoyens.

C’est un vrai gaspillage de ne pas utiliser ces informations, a-t-elle déclaré.

Après tout, les citoyens sont les premiers à voir ce qui cloche dans les rues. Il faudrait commencer à leur porter attention pour de vrai.

D’autres dossiers qui stagnent

Toujours pas de Stop à Rosemont

Photo Martin Alarie

Depuis mai 2018, deux aînées dans l’arrondissemnt de Rosemont–La Petite-Patrie tentent via la ligne 311 de sécuriser l’intersection qui lie leur résidence à l’hôpital Santa Cabrini, au coin Saint-Zotique et de Pontoise.

À la suite de mon reportage, en octobre dernier, et de la mobilisation des dames au conseil d’arrondissement, les élus ont finalement promis d’installer des panneaux d’arrêt.

Lise Vaillancourt et Thérèse Desrochers, ainsi que les quelque 380 résidents de leur établissement, attendent toujours de voir les panneaux Stop.

On espère qu’ils apparaîtront avec le printemps.

Un feu « béquille » à Anjou

Photo Jean-François Lacoursière

En septembre, un résident d’Anjou, Jean-François Lacourse, m’a fait part d’un feu de signalisation arraché par le vent au coin du boulevard Ray-Lawson et de la voie de desserte de la Métropolitaine ouest. Malgré ses appels au 311, le feu n’avait toujours pas été réparé après quatre mois.

Dans la semaine suivant mon reportage, le maire d’Anjou, Luis Miranda, a fait installer un feu de circulation temporaire. Selon les normes de signalisation et de sécurité, il faut deux têtes de feu en hauteur dans ce type d’intersection, pour éviter que les camions obstruent les feux de circulation.

Précisions sur les voies réservées

La semaine dernière, je publiais un reportage sur les automobilistes qui trichent sur les voies réservées. Petites précisions sur les contraventions : si la voie réservée est marquée par des lignes doubles, l’amende sera de plus de 300 $ et de trois points d’inaptitude. Si la voie réservée est marquée par une ligne pointillée, la contravention sera de 170 $ et aucun point d’inaptitude.

Quand le feu sera-t-il mis aux normes ? « Aucune idée », m’a répondu le maire de l’arrondissement, jetant la responsabilité à la ville-centre, qui n’a pour sa part pas répondu à ma demande d’information.

Aidez-moi !

