Saga des traversiers: Bonnardel promet une deuxième vague de compensations

Le ministre des Transports, François Bonnardel, promet d’en faire davantage afin de limiter les impacts sur le tourisme qui pourraient découler de la saga de la traverse de Matane.

Tel que rapporté dans les pages du Journal, lundi matin, de nombreux hôteliers, restaurateurs et commerçants de la Côte-Nord et de la Matanie crient à la «catastrophe» en raison de l’absence d’un service de traversier fiable entre Matane, Baie-Comeau et Godbout.

Ils pressent le gouvernement à annoncer rapidement l’arrivée d’un navire de relève. Rappelons que le retour du NM F.-A. Gauthier, ce navire flambant neuf qui est en réparation en raison de problèmes au niveau des propulseurs, n’est pas attendu avant la fin de l’été. Le NM Apollo, un vieux traversier datant de 1970 qui devait assurer le service temporairement, a dû être mis hors service après deux collisions avec les quais.

Photo Simon Clark

Invité à réagir, le ministre responsable de la Société des traversiers du Québec, François Bonnardel, a dit comprendre la frustration exprimée par les gens des régions concernées qui en subissent les contrecoups.

«Je les comprends. Je leur ai dit à quel point ils ont été patients, a commenté M. Bonnardel. Cette saga n’est pas terminée encore. Il faut trouver un bateau de relève et on y travaille fortement depuis les dernières semaines.»

Plus d’argent à venir

Pour l’instant, des crédits utilisables aux traverses de la STQ ont été offertes en guise de compensation aux usagers, une mesure que plusieurs jugent insuffisantes.

«Ça, c’était une première compensation qu’on a versé aux usagers de la desserte entre Matane et Baie-Comeau-Godbout. Maintenant, on travaille pour une deuxième compensation», a rappelé M. Bonnardel, sans être plus précis sur les sommes à venir.

Le ministre des Transports ne ferme pas la porte à ce que davantage d’argent soit versé à l’industrie touristique, qui a déjà reçu une aide de 115 000 $ afin de mener une campagne publicitaire.

«J’en conviens que pour eux ce n’est pas encore assez, a reconnu M. Bonnardel. Ils souhaiteraient un demi-million de dollars sur cinq ans, tout comme la portion de Matane. On va continuer de travailler pour être capable d’amener les gens cet été à visiter ces deux régions. Pour moi, c’est extrêmement important.»