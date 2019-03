Témoignage d’une mère qui a trouvé réponse à son questionnement

« Je me revois à la fin de ma première activité organisée par la Maison de la Famille. Tous les parents présents ont déjà quitté les lieux, à part moi. L’équipe est en train de ranger le matériel et de plier les tables. Je suis là, avec sur la tête, le chapeau que l’on s’est bricolé dans la journée. Ma tête et mon corps me disent que je ne peux pas partir. Pas tout de suite en tout cas. Il faut que je parle à quelqu’un. Francine, une des employés, est là tout près de moi quand un flot de paroles sortent de moi.

Je lui raconte que j’ai trois enfants dont un bébé. Que ma mère m’a dit que je ne serais pas une bonne mère. Qu’avec le vertige créé par toutes mes responsabilités, je capote. Je raconte mes stratégies pour encourager mes enfants à manger des légumes. Je parle, je parle et Francine m’écoute. Tous autour s’affairent à ranger, mais Francine m’écoute. Puis elle me dit : « Ça va bien aller. Regarde, moi non plus je ne savais plus quoi faire. On fait avec qui on est. »

Ça m’a fait tellement de bien de l’entendre me dire ça, sans jugement aucun de sa part. Elle m’a fait sentir que même si je me trompais, j’étais capable d’être une mère. Quand je suis repartie de là je me suis dit à moi-même que j’allais revenir à la Maison de la Famille. Qu’on allait certainement m’y revoir souvent. »

Anonyme

Je souhaite que ce témoignage fasse réagir les mamans qui souffrent en silence, convaincues qu’elles manquent d’aptitudes pour la tâche, alors qu’il n’en est rien.