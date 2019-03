Témoignage: travailler moins et profiter de la vie

Marie-France Bujold – 37e AVENUE

Si on a l’impression de vivre à une époque où on nous demande d’investir toujours davantage de temps dans le travail, de plus en plus de gens choisissent le chemin inverse. Ils décident de travailler moins pour profiter de la vie.

Il y a un peu plus d’un an, Patricia Kinahan, infirmière clinicienne, a décidé de trouver un équilibre entre le travail et sa vie personnelle. « La principale responsabilité d’une infirmière, c’est de s’occuper du bien-être des autres. Mais je me suis rendu compte que si je continuais comme ça, j’allais m’épuiser. Je me suis dit : c’est assez ! Je prends bien soin des autres, mais je dois aussi prendre soin de moi. Et pour y arriver, je dois travailler moins. »

Trouver l’équilibre parfait

Le défi est de trouver la formule qui nous convient. « Mon but est devenu de trouver un juste équilibre entre le plaisir et les responsabilités, dit l’infirmière. J’ai décidé de travailler une partie de l’année, puis de voyager et de réaliser des projets qui me tiennent à cœur le reste de l’année. » La prochaine aventure en lice : ouvrir une école d’apnée saisonnière en Espagne avec son amoureux.

Peu importe où elle se trouve, Patricia Kinahan tient désormais à savourer le moment présent. « Je ne veux plus être prise dans cette roue où je travaille pour avoir congé. J’ai souvent fait des heures supplémentaires pour pouvoir partir en voyage. Et quand je partais enfin, j’étais tellement fatiguée que je ne pouvais pas en profiter pleinement. »

Tracer sa propre voie

Embrasser un mode de vie où on travaille moins, que ce soit en choisissant de travailler seulement une partie de l’année ou de travailler à temps partiel pour avoir plus de temps pour soi tout au long de l’année, n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire. Il faut souvent accepter de vivre avec l’inconnu ou l’instabilité et, surtout, il faut faire fi de la pression sociale. « C’est facile de rester dans le moule défini par la société. On va à l’école, on travaille, on s’installe, on fonde une famille. Quand on sort de cette voie, il faut travailler encore plus fort pour réaliser ses projets, car il n’y a plus de mode d’emploi. »

Selon Patricia Kinahan, il faut aussi créer ses propres occasions. « C’est un processus qui peut faire peur, mais ça en vaut la peine ! Il faut être prêt à tenter sa chance, à essayer différentes choses, et croire que ça va fonctionner. »

Avec un peu de recul, serait-elle prête à refaire le grand saut ? « Absolument ! Je ne regrette pas du tout d’avoir quitté mon travail d’infirmière à temps plein pour vivre ce mode de vie ! Je ne suis pas seulement Patricia l’infirmière. Je suis aussi une aventurière, une apnéiste et, surtout, je suis heureuse ! »