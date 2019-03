Un domaine secret à louer pour célébrer une fête surprise en petit groupe

Une cabane dans les bois. Une piscine creusée. Un barbecue. Ce magnifique Airbnb situé à Durham en Ontario est l’endroit idéal pour s’évader en groupe le temps d’un week-end à boire du vin et à se prélasser au bord de la piscine.

Pour vos vacances d’été, oubliez le Maine ou la Gaspésie et offrez-vous un séjour inoubliable dans cette magnifique propriété située à proximité de Toronto.

Composé d’une cabane dans les arbres et d’une mini-maison, ce domaine peut accueillir jusqu’à 8 voyageurs. Il est aussi possible de louer un Airtsream pour pouvoir accueillir plus de gens.

On y retrouve une immense piscine creusée avec un espace barbecue, ainsi qu’un foyer extérieur.

Parfait pour célébrer un bachelorette party ou encore pour souligner un anniversaire en petit groupe, ce Airbnb de luxe coûte 1195 $ la nuit (soit environ 150 $ par personne si vous êtes 8).

Tous les détails de cette propriété ici!

*À noter toutefois qu’il faut avertir les propriétaires du Airbnb si vous souhaitez louer la propriété pour un évènement particulier.

