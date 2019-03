Un «Jos Louis» maison dans cette populaire boulangerie d’Hochelaga

Rares sont les personnes qui n’ont pas un petit faible pour les fameuses «puck» chocolatées de la marque Vachon.

Bien qu’on en trouve dans tous les bons dépanneurs et épiceries, c’est toujours le fun de savoir que les pâtissiers en font des versions maison.

C’est le cas de Rémy Coutre de chez CRémy, mais aussi de la boulangerie/pâtisserie/viennoiserie adorée des Montréalais, Arhoma.

En effet, la succursale d’Hochelaga à la Place Simon-Valois propose sa version du «Jos Louis» appelé plutôt le Joe Couture.

La pâtissière Judith vient tout juste de changer le format du petit gâteau. Il passe de rond à carré afin d’éviter de gaspiller. L’entreprise souhaite éviter le gaspillage alimentaire au maximum.

Maintenant, il ne reste plus qu’à aller dévorer ces petites merveilles!

La boutique Arhoma

15 Place Simon-Valois

