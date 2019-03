Un magnifique et intrigant quadruplex est actuellement à vendre sur le Plateau pour 1 700 000$

Ce ne sont pas les logements uniques qui manquent sur l’île de Montréal. Ce quadruplex nouvellement arrivé sur le marché immobilier fait justement partie de ce lot.

Située sur un coin de rue du Plateau-Mont-Royal, non loin du parc La Fontaine, la propriété est en fait deux bâtisses l’une derrière l’autre qui comprend chacune deux logements avec entrées indépendantes.

Emilie Berthelet / Engel & Volkers

L’acheteur pourra occuper, dès la prise de possession, le logement du haut de la bâtisse arrière. Cette unité a entièrement été refaite cette année. Vous pourrez donc profiter d’une cuisine moderne d’un chic plutôt exceptionnel, d’une chambre des maîtres avec une salle de bain attenante à l’européenne et très spacieuse, d’une deuxième chambre pouvant accueillir un bureau ainsi que deux lits doubles pour la visite et un escalier menant à l’immense terrasse sur le toit de plus de 1000 pieds carrés avec vue imprenable sur le Plateau Mont-Royal.

L’autre unité que vous pouvez apercevoir sur les images est celle du bas de la bâtisse arrière. C’est un grand loft qui a subi d’importantes rénovations en 2018 et 2019 également. Parfait pour un artiste! Les deux autres unités de la bâtisse avant, elles, ne pourront être visitées que si votre promesse d’achat est acceptée. Ces deux logements ont pour leur part été remis à neuf en 1990.

Ce petit royaume du Plateau-Mont-Royal pourrait être à vous pour la somme de 1 700 000$. On lance une idée comme ça: rassemblez trois de vos amis et achetez le quadruplex en gang!

Pour plus de photos et de détails, c’est par ici.

