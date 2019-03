Une femme qui a obtenu un permis de taxi en héritage après la mort de son mari est découragée par la réforme de l'industrie proposée par le ministre des Transports.

En 2015, Georges Adel Kattoura a acheté un permis de taxi aux coûts de 203 000 $. Malgré l’arrivée des services de transport comme Uber, il a continué à travailler comme chauffeur de taxi, afin de rentabiliser son investissement.

Or, M. Kattoura est décédé en décembre 2018 des suites d’un cancer du pancréas. Il a légué son permis à sa femme pour qu’elle puisse subvenir à ses besoins et ceux de leurs deux enfants.

Toutefois, la réforme de l’industrie du taxi mise en branle par le gouvernement chamboule ses plans.

«Il est décédé deux fois, la première fois c’est à cause de son cancer et la deuxième fois à cause de ce projet de loi», a raconté Leila El-Chami, en entrevue à TVA Nouvelles.

Le projet de loi propose de déréglementer l'industrie du taxi, ce qui va permettre aux nouveaux acteurs d’opérer dans la province sans passer par des projets-pilotes, mais aussi provoquer une chute de la valeur des permis.

«Ça ne se peut pas qu’il y ait une loi qui soit contre les familles, contre les familles de la classe moyenne, les familles québécoises qui travaillent fort pour le futur de leurs enfants», a insisté Mme El-Chami.

«S’il veut faire changer des lois, s’il veut faire des projets de loi, OK, qu’il le fasse, mais c’est juste qu’il faut prendre en considération les familles», a-t-elle ajouté.

Après plusieurs mois, Mme El-Chami a réussi à faire transférer le permis à son nom. Ironiquement, cette démarche a été approuvée la journée où le projet de loi a été annoncé.