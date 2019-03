Une grosse semaine à Moncton pour le Drakkar

BAIE-COMEAU – Le Drakkar de Baie-Comeau tentera de rebondir sur une glace étrangère, mardi soir, lorsqu’il disputera le troisième match de sa série huitième-de-finale face aux Wildcats de Moncton.

À égalité à un partout après avoir échappé le deuxième duel à domicile, samedi dernier, les membres de l’équipage n’ont pas le choix de renverser la vapeur sur la route alors que les parties trois, quatre et cinq seront présentées sur la patinoire du Centre Avenir.

Confrontés à un gardien de but en très grande forme, les Nord-Côtiers devront trouver une façon de résoudre l’énigme de leur ex-cerbère Francis Leclerc, qui a volé la vedette en stoppant 86 des 90 rondelles dirigées contre lui lors des deux premiers duels.

« Francis (Leclerc) a été très bon, mais nous avons raté plusieurs occasions en or », a rappelé le pilote Martin Bernard en reconnaissant que ses hommes devront mettre plus de trafic devant le filet ennemi.

L’entraîneur-chef affiche encore pleine confiance en ses hommes. « Nous avons réalisé beaucoup de belles choses lors des deux premières parties et nous avons prouvé cette saison que nous étions capables de connaître du succès (23 victoires) à l’étranger », a reconnu le dirigeant.

Bernard prévoit apporter quelques ajustements, mais la stratégie ne changera pas. « Leur gardien de but fait du bon travail. C’est sûr que cela aurait été plaisant qu’il joue de cette façon pour nous l’an dernier, mais il faut continuer de mettre des rondelles au filet et respecter le plan établi. »

Du côté des vikings du navire, tout le monde reste calme malgré le récent revers. « On savait que la série serait longue. Nous n’avons pas de problème avec ça. Les joueurs en sont conscients et nous avons bien hâte de renouer avec l’action », a commenté le capitaine Gabriel Fortier avant le départ.

Le rapide numéro 9 se montre confiant de voir son club bien performer à l’étranger. « Toute la saison, nous avons disputé des bons matchs sur la route. Nos partisans ne sont pas derrière nous et c’est pourquoi on se resserre les coudes davantage quand nous jouons en territoire ennemi », a ajouté l’athlète avec optimisme.

En bref

Même s’il a éprouvé plus d’ennuis que son vis-à-vis Francis Leclerc lors des premiers matchs de la série, le gardien de but Alex D’Orio sera à son poste devant le filet des visiteurs...Le nouvel entraîneur adjoint du Drakkar, Mario Marois, n’est pas du voyage et a dû quitter momentanément l’équipe pour des raisons familiales.