Une peine de 128 jours de détention pour le fraudeur du Casino de Charlevoix

Reconnu coupable de fraude, de tricherie et de recel au Casino de Charlevoix en février dernier, l’Australien Yujin Wu revenait devant le tribunal lundi matin afin de connaître sa sentence.

Il a écopé d’une peine de 128 jours de détention, une peine déjà purgée de façon préventive.

Les avocats n’ont pas fait de plaidoiries au juge, Hubert Couture, puisqu’ils avaient déjà convenu, ensemble, d’une peine commune.

L’avocat de la Couronne, Me Pierre-Olivier Bilodeau, et l’avocat de la Défense, Me Stéphane Harvey, ont demandé que la sentence soit de 128 jours de détention. C’est la sentence qu’a rendue le juge, sans période de probation.

Toutefois, Yujin Wu n’a pas pris le chemin de la prison après le prononcé de la peine. En juin 2017, quand il a été arrêté, Yujin Wu a été mis en prison pendant 85 jours et il a été libéré par la suite, le 15 septembre. Comme le temps passé derrière les barreaux avant le prononcé d’une sentence est majoré à temps et demi, ses 85 jours équivalent à 128 jours de détention majorés. Sa peine est donc déjà purgée.

Yujin Wu, dont le passeport australien avait été saisi le temps des procédures judiciaires, était restreint à rester au Québec depuis juin 2017. Il pourra maintenant retourner dans son pays, l’Australie, après que les autorités aient remis son passeport à Immigration Canada.

De plus, le Casino de Charlevoix récupérera les sommes fraudées par Yujin Wu, et même un peu plus. Quand Yujin Wu avait été arrêté, en juin 2017, plusieurs montants d’argent avaient été trouvés sur lui et dans sa chambre d’hôtel.

Les 53 300$ canadiens retrouvés seront remis au Casino de Charlevoix, alors qu’il avait fraudé pour 52 174$. Le reste de l’argent saisi, dont 8500 livres sterling (15 000$ canadiens), des coupures en argent américain et d’autres en euros seront remis au profit du Procureur général du Québec.

Dossier de pornographie juvénile aussi réglé

En mai dernier, Yujin Wu avait également été déclaré coupable d’avoir accédé à de la pornographie juvénile.

Il avait alors écopé d’une peine d’un an de détention, soit la peine minimale, pour avoir accédé à 31 fichiers sur son téléphone cellulaire, pendant qu’il était à La Malbaie.

Avec le calcul du temps et demi de la détention préventive, il ne lui restait que 59 jours à purger en prison.

Cette peine a aussi déjà été purgée.

Lundi, le juge a ordonné que les cellulaires saisis à l’époque sur lesquels le matériel de pornographie juvénile avait été trouvé soient détruits.