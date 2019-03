Visite éclair de «GSP»

Depuis qu’il a annoncé sa retraite des arts martiaux mixtes le mois dernier, Georges St-Pierre n’a pas le temps de s’ennuyer. Son calendrier est très chargé. Toutefois, il a trouvé du temps pour assister à l’exercice au bâton des Brewers, lundi.

« GSP » s’est placé derrière la cage des frappeurs des visiteurs. Il a observé les joueurs de Milwaukee frapper des balles à des distances impressionnantes. Il était comme un gamin qui voyait ses premiers circuits.

Puis, il a discuté pendant quelques minutes avec le voltigeur étoile Christian Yelich.

« Christian et moi faisons partie de la même agence sportive (CAA), a souligné St-Pierre, qui a reçu une chemise des Brewers avec le numéro 0. J’ai été impressionné par sa puissance. C’était incroyable. »

Yelich a aussi apprécié le moment en compagnie de la légende des arts martiaux mixtes.

« On a discuté de nos philosophies comme athlètes et on y a vu quelques similitudes, a souligné la vedette des Brewers. C’est une légende. C’était un honneur de le rencontrer.

« Je suis content d’avoir pu l’impressionner. Je l’ai vu souvent en action dans l’octogone, car mon petit frère a fait des arts martiaux mixtes pendant quelques années. »

Pendant qu’il discutait avec le représentant du Journal de Montréal, St-Pierre a pris plusieurs photos avec des amateurs qui l’ont félicité pour sa carrière. « GSP » n’a oublié personne, pas même les plus petits.

Une première à Montréal

Par la suite, il s’est rendu dans le vestiaire des Blue Jays pour parler avec les joueurs pendant quelques minutes. Cependant, il n’est pas resté au Stade olympique pour le match, car il avait d’autres engagements.

Pour revenir à Yelich, il a été sacré joueur par excellence de la Ligue nationale l’an dernier avec une moyenne de ,326, 36 circuits et 110 points produits. Il sera encore la pierre angulaire des Brewers en 2019.

« Je ne ressens pas la pression de répéter ce que j’ai réalisé la saison dernière, a souligné l’athlète de 27 ans. Je repars à zéro comme tout le monde. Tout ce qui compte, c’est ce que je ferai cette année. »

C’est la première fois que Yelich met les pieds à Montréal.

« On est arrivés en ville avec le chandail et la tuque du Canadien. Montréal est une belle ville de sports. Il y a beaucoup d’excitation et on la sent depuis que nous sommes ici.

« On va souhaiter que le baseball puisse y revenir bientôt soit par une expansion ou un déménagement. Toutefois, c’est une décision qui sera prise en haut de moi. Je crois que ça va arriver un jour. »