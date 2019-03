4 desserts à l’érable pour profiter de la saison des sucres à Montréal

Le temps des sucres, c’est maintenant que ça se passe et il faut en profiter!

Quelques établissements montréalais ont décidé de souligner la saison en proposant une petite «gâterie» pour satisfaire l’envie de sirop d’érable de leur clientèle. Qui a dit que vous aviez besoin de sortir de l’île pour vous sucrer le bec?

1. Choux à l’érable du Hélicoptère

Le populaire restaurant d’Hochelaga-Maisonneuve, Hélicoptère, propose de nouveaux choux pour le dessert. Parmi les saveurs disponibles, il y a celle à l’érable qui risque de plaire à plusieurs. En plus d’avoir l’air délicieux, ils sont aussi très mignons. Vous pourrez aussi goûter aux deux autres saveurs, soit «candy cap» (champignon) ou encore bleuets.

4255, rue Ontario Est, Montréal

2. Gâteau beurré à l’érable de Les Givrés

Le bar laitier artisanal Les Givrés ne fait jamais les choses à moitié. Son gâteau beurré à l’érable en est la preuve alors que ce dernier est composé de crème glacée à l’érable, un marbré de beurre d’érable, des pacanes caramélisées à l’érable, de génoise et caramel à l’érable, de meringue à l’érable et piment Goria ainsi que de pop corn à l’érable. Ouf! Cette incroyable création est seulement disponible aux boutiques d’Hochelaga et du Vieux-Rosemont.

3681, rue Ontario Est, Montréal

2730, rue Masson, Montréal

3. Croissant à l’érable chez Arhoma

La boulangerie/pâtisserie/viennoiserie adorée des Montréalais, Arhoma, annonçait un peu plus tôt cette semaine le retour de son fabuleux croissant à l’érable. La «gâterie» sucrée est disponible aux deux succursales d’Arhoma, c’est-à-dire la Fabrique dans Centre-Sud et la boutique de la Place Simon-Valois. Courez-y, car ces croissants sont toujours très populaires.

1700, rue Ontario Est, Montréal

15, Place Simon-Valois, Montréal

4. Latté au sirop d’érable du Cafellini

Si vous avez envie de faire changement au niveau de votre dose de café, le Cafellini offre à nouveau cette année son latté au sirop d’érable. C’est la boisson chaude parfaite pour se réchauffer un après-midi de printemps un peu frais. Les amateurs d’érable y trouveront certainement leur compte.

758, rue Beaubien Est, Montréal

1412, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville

