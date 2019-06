4 trucs pour bien choisir votre prochaine maison

Vous êtes propriétaire et songez à vendre votre maison pour en acheter une autre. Peut-être souhaitez-vous avoir une demeure plus spacieuse, une cour arrière pour les enfants, un voisinage plus tranquille, vous rapprocher de votre lieu de travail ou de vos proches? Les raisons peuvent être nombreuses! Avant de se lancer dans ce beau projet, il est important d’avoir un bon plan de match! Voici 4 trucs très efficaces pour vous aider à bien choisir votre prochaine maison.

À voir aussi: Vieillir à la bonne place

Pour découvrir les produits et services offerts par TD Canada Trust, visitez: https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels

1. Précisez vos besoins, vos projets et vos désirs

Tout d’abord, déterminez précisément ce que vous recherchez : le nombre de chambres, la dimension du terrain, la proximité des commerces et des écoles, l’intimité et les grands espaces ou les services à proximité.

Évaluez aussi vos besoins pour les années à venir. Parmi les facteurs à considérer, pensons à l’arrivée prochaine d’enfants ou, au contraire, le départ des grands, la présence d’escaliers si vos articulations vous font déjà souffrir ou encore l’entretien de la propriété si vous êtes seul.

2. Se questionner sur certains aspects importants

Voici quelques aspects à prendre en considération avant d’acheter :

Y a-t-il un chemin de fer à proximité ? Informez-vous de quel type de train il s’agit ainsi que de la fréquence de passage.

Y a-t-il un couloir aérien ?

Les transports en commun sont-ils accessibles et fréquents ?

Y a-t-il un parc tout près ?

La rue est-elle bruyante ?

3. Préparez-vous sur le plan financier

Autre préalable à la recherche : le budget. Il est primordial d’établir votre capacité financière pour savoir combien vous pourrez payer. En règle générale, les spécialistes s’entendent pour dire que le prix d’une propriété ne devrait pas excéder deux fois et demie votre salaire.

Au moment de préparer votre budget, n’oubliez pas d’inclure tous les frais connexes. N’oubliez pas non plus les frais d’entretien annuels.

Un excellent moyen d’éviter les mauvaises surprises et les factures inattendues.

4. Préparez votre arrivée dans votre nouvelle maison

Effectuez vos changements d’adresse, l’inscription des enfants à leur nouvelle école, ainsi que le renouvellement de votre assurance habitation AVANT de déménager. Prenez aussi les mesures des cadres de fenêtres et achetez vos tringles et rideaux avant le déménagement. N’oubliez pas d’inscrire sur chaque boîte dans quelle pièce elle ira, ainsi que son contenu. Un truc simple, qui peut vous épargner de nombreux maux de tête.