«40 ans plus tard»: Yves Duteil, comme à la maison

Yves Duteil chante encore sa «langue belle avec des mots superbes» avec passion et dévotion. En résidence printanière au Québec le temps d’une tournée intitulée «40 ans plus tard», l’auteur de l’éternelle Langue de chez nous a bercé le solennel Théâtre Outremont de sa voix toujours aussi douce que puissante, mardi.

Non seulement l’établissement de l’avenue Bernard au majestueux rideau rouge arbore une prestance digne de l’artiste, mais c’est également entre ces murs qu’Yves Duteil s’était produit pour la première fois à Montréal, il y a – comme le révèle le titre de son spectacle – 40 ans.

C’est même au Théâtre Outremont que le chanteur et musicien avait entonné pour la première fois en sol québécois sa célèbre ode à la langue française écrite en 1985, cette Langue de chez nous qui lui colle encore à la peau et au palais... et qui ne vient bien sûr qu’à la fin de son actuel tour de chant, un «sacré monstre» de sa trempe sachant tenir sa cour en haleine.

«Vous n’avez pas changé», a-t-il blagué à l’assistance qui emplissait entièrement parterre et balcon. L'assistance, polie, semblait transie de respect pour son adoré et a été plus généreuse de ses applaudissements et exclamations en deuxième partie qu’en début de concert.

Pour les enfants

Dans «40 ans plus tard», Yves Duteil, 69 ans, revisite, assis au piano ou titillant les cordes de sa guitare, des morceaux de son répertoire d’hier – de 1974 (Virages) à 2008 (Fragile, Si j’étais ton chemin), en survolant 1979 (Mélancolie) et 1987 (Pour les enfants du monde entier) – et traverse son plus récent album, Respect, lancé l’an dernier.

La nouvelle et très à-propos «Mon piano a cent ans», évocatrice d’un parcours riche comme le sien, ouvre les retrouvailles entre la légende française et ses fidèles. Un frémissement discret a ensuite parcouru les rangées de sièges au Mur de la prison d’en face.

D’aucuns le taxent de ne nourrir sa plume qu’à l’encre de la mièvrerie, mais Yves Duteil a sa façon bien à lui de jouer avec les mots. Mon petit âne corse qui, a-t-il expliqué, donne l’impression de ne parler que de bêtes anodines, est en fait un hommage aux jeunes filles de caractère.

Il n’y a pas eu de montée d’émotion aux premières notes de Prendre un enfant par la main, juste avant un entracte inséré après une quarantaine de minutes de prestation. L’attachement envers la doucereuse et iconique mélodie s’est plutôt laissé entendre graduellement, les voix s’élevant de plus en plus franchement au fur et à mesure que Duteil déclamait son hymne aux générations futures. C’est ensuite dans un murmure à l’unisson que tous ont soufflé l’ultime Prendre un enfant pour le sien, en fin de texte.

Cet enthousiasme qui pointait avant la pause avait réussi à réchauffer l’ambiance pour une seconde portion beaucoup plus engagée, dans laquelle Duteil s’est remémoré l’attentat de Nice et autres horreurs de guerres et de divisions, à travers des pièces comme Dreyfus, La chanson des justes et Mohammed, Aïcha.

