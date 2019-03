5 coups de cœur des nouvelles tendances du printemps

Plusieurs tendances sont à surveiller ce printemps. Des shorts de cyclistes aux imprimés léopard, plusieurs tendances inspirent les fanatiques de la mode. De la tête aux pieds, je vous ai déniché cinq coups de cœur que j’ai moi-même tester pour vous.

Voici donc 5 articles mode et beauté en vogue à découvrir pour un look printanier au goût du jour.

Le combiné parfait « entre-deux saisons » de Smash + Tess

Photo courtoisie

Je suis littéralement tombée en amour avec les combinés de la marque canadienne Smash + Tess. Présentant plusieurs styles pour toutes les silhouettes (allant jusqu’à la taille XXL), c’est le vêtement parfait pour partir en week-end, tout en préservant un style impeccable! De plus, l’entreprise de mode durable produit ses rompers polyvalents conçus de bambou et de coton, ici même en Amérique du Nord par une équipe de couturiers experts. Pas besoin de vous dire à quel point on s’y sent confortable! * Disponibles en ligne https://smashtess.ca/ à 119, 00$

Un maquillage lumineux avec Stila

Photo courtoisie

Pour celles qui comme moi, ne sont pas adeptes de fonds de teints à couvrance complète, mais qui souhaitent avoir une peau lumineuse, j’ai fait pour vous l’essai de la nouvelle mousse Lingerie Soufflé de Stila. Le produit est d’abord un perfecteur hyper léger qui se fond avec votre carnation. Sa formule est composée d’ingrédients végétaux naturels bienfaiteurs et contient plus de 70 % d’eau, procurant ainsi un fini léger et frais. En outre, Stila offre plusieurs couleurs, s’adaptant autant à la rousse qu’à la peau mate! L’adopter c’est l’adorer! * Disponible dans les galeries beauté Pharmaprix et Sephora à 49,00 $

Le néon fait définitivement son retour chez Aritzia!

Photo courtoisie

Le néon ou les couleurs fluo des années 80 fait un retour en force cette saison. La chaîne de vêtements Aritzia met en vedette le vert, le jaune, l’orange et le rose fluo dans sa nouvelle collection qui se décline avec des pulls, des combinés, des cropped top et même des sacs bananes. Pour un style leisure wear réussi, une touche de fluorescent est à adopter. * Disponible dans la boutique Aritzia et en ligne www.aritzia.com – À partir de 19$

Les talons monochromes « véganes » de House of Hayla

Photo courtoisie

Le monochrome est aussi une autre tendance qui fait sensation ce printemps et l’entreprise torontoise House of Hayla en a fait sa véritable signature. Du mauve, au bleu royal, au vert menthe, au rouge cramoisi, fuchsia ou encore au jaune canari, la collection The Monochrome Heel est un vrai arc-en-ciel pour puncher votre look! De plus, le soulier à la forme classique, est créé pour le confort des pieds avec coussin et espace nécessaire pour laisser les orteils respirer. Oh oui, j’oubliais: les matériaux sont totalement véganes.

Les ongles « jelly » et funky à la Cardi B

Photo courtoisie

La fameuse rappeuse Cardi B, dépense près de 1000$ pour une manucure des plus extravagantes. Ses ongles brillants et colorés font la une des magazines de mode et c’est pourquoi plusieurs fashionistas adoptent elles aussi, des manucures aux diamants, aux couleurs « flash » et aux divers motifs. La tendance est aussi aux ongles « jelly », qui sont tout aussi colorés, mais qui avec leur transparence, donne un effet Jello! C’est beau, beau, beau! *L’institut de beauté Le Manoir et Roxee Nails (roxee_naiils_addict)