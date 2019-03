RAYMOND, Michel



À St-Eustache, le 23 mars 2019, la veille de ses 76 ans, est décédé M. Michel Raymond époux de feu Gisèle Lambert.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Donald), Pascal (Annie) et Karine (Martin), ses petits-enfants Yanick, Audrey, Chloé, Maély, Joémie et Xavier, ses frères Denis et André ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :156, RUE NOTRE-DAMEOKA, QC, J0N 1E0TÉL: 514-871-2020www.dignitequebec.comle jeudi 28 mars 2019 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00. Une cérémonie aura lieu le même jour à 20h30 au salon funéraire. L'inhumation aura lieu le samedi 6 avril à 10h00 au cimetière d'Oka (rang L'Annonciation).