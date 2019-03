LALONDE, Lydia



(née Serchinsky)À Verdun, le 23 mars 2019, accompagnée par son fils, est décédée Madame Lydia Lalonde (née Serchinsky) à l'âge de 96 ans et 9 mois.Elle laisse dans le deuil son fils Denis Lalonde (Louise Allard), de nombreux neveux et nièces très appréciés ainsi que son amie Wanda Manchel.Native de La Macaza, elle était la veuve de feu Hervé Lalonde, la fille de Jon Serchinsky et de Marianna Konat. Elle était également la soeur de feu Willie, feu May (feu Albert Wittmeier), feu John (feu Laurette Paquin), feu Stella (feu Aldège Larocque), feu Anny et feu Stanislas-Pierre. Elle était aussi la belle-soeur de feu Yolande Lalonde (feu Roger Laurion).Son fils vous accueillera pour lui rendre un dernier hommage au Complexe funéraire:le mercredi 27 mars de 19h00 à 21h00, jeudi 28 mars de 14h00 à 16h00 et de 19h00 à 21h00 et le vendredi 29 mars dès 10h00 .Une cérémonie aura lieu à la chapelle du Complexe funéraire le 29 mars à 11h00 et par la suite l'inhumation aura lieu à 15h30 au cimetière de La Macaza (64 rue des Pionniers, La Macaza).