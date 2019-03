VÉZINA, Camille



Le 19 mars 2019, à l'âge de 76 est décédé M. Camille Vézina.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Pierrette Langlois, ses neveux et nièces: Pierre, Marie-Claude et France, ses cousins, cousines: André, Jacques, Danielle, Claude, Jean-Guy, Gilles, Monique, Micheline, Murielle Vézina, Henri et Diane Proulx, Roger et Marie-André Laporte ainsi que leur conjoint et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 3517 boul. Lévesque O. Chomedey,le vendredi 29 mars de 17h30 à 21h. Le samedi 30 mars, la famille vous accueillera à compter de 9h30 et suivront les funérailles à 11h en l'église St-Jean-Baptiste, 4237 Henri-Julien à Montréal et de là au cimetière St-Vincent-de-Paul.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval, formulaires en salon.La famille tient à remercier chaleureusement son grand ami Denis Bélanger pour son soutien et sa fidélité jusqu'à la fin, Nathalie Pouliot pour son attachement et un merci spécial à vous deux Murielle et Guy pour votre dévouement.