FORTIER, Gisèle



De Lorraine, le 22 mars 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Gisèle Fortier épouse de M. Denis St-Jacques.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants France (Marc), Sophie (Yves), Bruno (Brigitte) et Manon (René), ses petits-enfants Anne, Catherine, Frédéric, Valérie, Guillaume, Rosalie, Olivier, Anne- Sophie (Frédéric) et Maxime, ses frères Raymond (feu Annette) et feu Claude (Réjeanne), ses soeurs Mariette (feu Claude), Monique (feu Henri), Lucille (François) et Claire (Pierre), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈRELe vendredi 29 mars de 19h à 22h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.