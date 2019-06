Préparez cette délicieuse recette Snapie! de Blanquette de saumon, concoctée par SB Cuisine.

BLANQUETTE DE SAUMON

Portions : 4 – Préparation : 5 minutes – Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

2 carottes, en rondelles

60 ml (4 c. à table) beurre

60 ml (4 c. à table) farine

750 ml (3 tasses) bouillon de légumes, chaud

1 feuille de laurier

2 jaunes d’oeuf

le jus de 1 citron

60 ml (4 c. à table) crème 35 %

4 pavés de saumon

4 portions de pâtes fraîches cuites

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Sur une plaque allant au four, recouverte d'un tapis en silicone, répartissez les rondelles de carottes, salez, poivrez et laissez cuire au four, 20 minutes.

​ÉTAPE 3

Entre temps, dans une poêle chaude, faites saisir le saumon dans un peu de gras, 2 minutes de chaque côté. Salez, poivrez et laissez cuire au four 8 à 10 minutes.

ÉTAPE 4

Dans une casserole, faites fondre le beurre, incorporez la farine et laissez cuire, à feu vif, tout en mélangeant, 3 minutes.

ÉTAPE 5

Incorporez le bouillon chaud, ajoutez la feuille de laurier et sans cesser de mélanger, laissez épaissir la sauce.

ÉTAPE 6

Incorporez les jaunes d'œufs, puis le jus de citron, la crème et les carottes cuites. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 7

Servez le saumon, accompagné de la sauce préparée et de pâtes fraîches.