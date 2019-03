Pas de crise en vue pour Jonathan Drouin

La dernière fois que le temps de glace de Jonathan Drouin a fondu au même rythme que la neige du printemps, on avait eu droit à tout un roman-savon. Le Québécois portait alors les couleurs du Lightning de Tampa Bay et avait offert une belle crisette à son entraîneur et à l’organisation. Cette fois, il assure que ce ne sera pas le cas.

«Ce n’est pas à moi d’aller chialer, d’aller demander ce qui se passe. Je l’ai déjà fait dans le passé. Ce n’est pas la bonne chose à faire», a-t-il reconnu.

«Je me suis déjà retrouvé dans cette situation-là quand j’avais 19 ans. Je suis capable d’apprendre de ça et de vivre avec ce qui se passe», a ajouté Drouin, utilisé pendant moins de 10 minutes (9 mins 57s) pour la première fois depuis qu’il porte les couleurs du Canadien.

Rencontré à quelques heures de l’affrontement face aux Panthers, l’athlète de 23 ans a refusé de confirmer qu’il avait eu un entretien avec Claude Julien. Toutefois, par ses réponses, on peut conclure que ce fut le cas. D’ailleurs, dans le cas contraire, la situation serait encore plus inquiétante.

Rien d’alarmant

Alors que tout le monde craint que cette baisse d’utilisation crée un froid entre Julien et Drouin qui poussera inévitablement ce dernier hors de Montréal, l’entraîneur du Canadien s’est assuré de tempérer la situation.

«Ça fait quelques matchs qu’il obtient moins de temps de glace. Ce n’est pas un problème majeur, c’est une situation qu’on va essayer de bien gérer», a-t-il indiqué.

«On est là pour travailler avec lui. On ne lui a jamais donné l’impression du contraire. Tout le monde passe à travers de bonnes et de moins bonnes séquences au cours d’une saison. On sait que c’est un joueur qui est capable de nous aider», a poursuivi le Franco-Ontarien.

Confiance fragile

Pas besoin d’un niveau d’entraîneur haute performance pour comprendre que c’est la fiabilité défensive de Drouin qui fait défaut. Dans une course serrée comme celle dans laquelle le Tricolore est impliqué, il faut minimiser les risques d’erreurs.

C’est la raison pour laquelle, Drouin, au même titre que ces compagnons de trio, Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia, obtient du temps de qualité en supériorité numérique, même s’ils réchauffent souvent le banc à forces égales.

«On croit que ce trio peut nous en donner un peu plus. On a un jeune de 18 ans qui s’aperçoit que la LNH, ce n’est pas facile à ce temps-ci de l’année. Il faut qu’il réalise qu’il doit être solide sur ses patins. Jonathan, quand il patine, est capable de tirer un trio au complet. Quant à Joel, il est fort sur la rondelle, mais il faut lui donner du soutien», a énuméré Julien.

Au moins, Drouin est conscient de ces carences. Ça fait déjà un pas dans la bonne direction. Sauf que son utilisation limitée semble l’inciter à jouer sur les talons, ce qui le rend encore plus vulnérable.

«C’est difficile, parfois, d’avoir confiance. C’est difficile d’obtenir des occasions en attaque. Surtout que tu ne veux pas être celui qui commet l’erreur coûteuse dans les matchs comme ceux qui s’en viennent», a-t-il soutenu.

Le bouc émissaire

D’autant plus qu’il se trouve constamment sous la loupe. Au moment où Marc Bergevin avait fait son acquisition, Drouin avait indiqué connaître la complexité et les exigences du marché montréalais.

Il ne s’attendait certainement pas à devenir le bouc émissaire.

« C’est typique de Montréal. Quelqu’un va causer six revirements et son nom ne sera pas mentionné. Par contre, quand Jonathan Drouin en cause un, c’est sur Twitter, c’est dans les médias, tout le monde parle de ça. Ça arrive à tout le monde de faire des revirements: c’est le hockey, a-t-il martelé. J’ai ramené mon hockey à un niveau assez simple dernièrement. Je ne pense pas, au cours des 10 derniers, avoir tenté de déjouer tout le monde avec la rondelle. »

Cette réponse, donnée aux collègues anglophones, démontre bien l’état d’esprit dans lequel il se trouve.