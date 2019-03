Cette buvette au décor chaleureux et à la carte des vins alléchante est la raison de faire un petit «road trip» à Verchères

À une trentaine de minutes de Montréal se trouve une magnifique buvette où aller prendre un verre le vendredi soir si vous avez envie de sortir de l’île et faire changement.

Tête de cochon se situe en plein cœur du village de Verchères, au 618, route Marie-Victorin. Ouvert seulement le mercredi et jeudi de 11 h à 15 h ainsi que le vendredi de 11 h à 22 h, l’établissement est l’endroit idéal pour une petite sortie le midi ou encore pour terminer la semaine entre amis ou en amoureux.

Chanel Sabourin Photographe.

Le menu change chaque semaine selon les arrivages et les produits locaux disponibles. En matière de vin, la carte est entièrement composée de vins nature. On vous conseille de demander au serveur l’accord parfait selon ce que vous aurez commandé à manger.

Le décor pour sa part est hyper chaleureux. C’est la gang de L’atelier ¾ fort qui est derrière le design de la buvette. Chez Silo 57, on adore le comptoir avec ses petits tabourets au look vintage et ses fabuleuses lumières suspendues au-dessus.

Tête de cochon est sans aucun doute une adresse à découvrir!

Tête de cochon

618, route Marie-Victorin, Verchères

*Les photos ont été prises sur la page Facebook de L'atelier 3/4 fort.

