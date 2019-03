Cole Sprouse aimerait aller en «date» à cet endroit surprenant et tu vas vouloir le copier

Cole Sprouse et Haley Lu Richardson, en promotion pour leur film Five Feet Apart, ont révélé plusieurs détails sur leur vie amoureuse au magazine Seventeen.

Les deux acteurs sont chacun en couple depuis un moment déjà. Haley Lu est fiancée à l’acteur Brett Dier.

Cole Sprouse, pour sa part, est bien sûr en couple avec la magnifique Lili Reinhart qui joue Betty dans Riverdale.

Lorsque Seventeen a demandé au duo lequel des deux aurait le plus tendance à organiser un rendez-vous extravagant pour sa douce moitié, c'est vers Cole qu'Haley s'est retournée, et celui-ci était d'accord.

Ce n'est pas trop surprenant puisqu'il y a un moment déjà, il avait raconté avoir surpris Lili avec une balade en montgolfière.

À lire aussi: Voici la chose la plus romantique que Cole Sprouse a fait pour Lili Reinhart

Mais là, notre cher Cole a une nouvelle idée de «date» et c’est assez original merci. Il propose, pour un premier rendez-vous, d’aller en thérapie de couple!

Son idée serait de se faire passer pour d’autres personnes et d’inventer des problèmes de couple. Comme un jeu de rôle en fait.

Sondage Serais-tu game d'aller en thérapie de couple pour une «date»? Je trouve ça original, oui! Non, c'est beaucoup trop weird. Partagez votre résultat sur Facebook

Donc, prochaine fois que vous avez un match sur Bumble, proposez une thérapie de couple et on verra bien!

Voyez l’entrevue complète ici:

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!