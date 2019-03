Craig Counsell: la fable de l’oiseau et de «Big Unit»

Parmi les anecdotes que le gérant des Brewers de Milwaukee Craig Counsell compte dans sa manche, la plus étonnante concerne assurément son ancien coéquipier Randy Johnson et... un pauvre oiseau.

Counsell, un ancien joueur, était aux premières loges quand le grand lanceur des Diamondbacks surnommé «Big Unit» avait tué un oiseau en lançant une balle depuis le monticule. La scène, qui remonte au 24 mars 2001 lors d’un match préparatoire disputé en Arizona, a évidemment fait le tour du monde.

«C’était à Tucson et je jouais au troisième but, s’est souvenu Counsell, en éclatant de rire. La chose la plus amusante pour moi, c’était de voir Randy qui ne trouvait pas ça drôle du tout. Ce gars-là était vraiment sérieux quand il lançait. Et là, c’était un événement plutôt inusité durant un match préparatoire, mais ç’a été impossible de lui soutirer un moindre sourire. Évidemment, je devine que ce n’était pas amusant pour l’oiseau, mais les chances que ça survienne et le fait que ce soit Randy Johnson au monticule, c’est ce qui en fait pour moi un moment inoubliable.»

Johnson, qui avait débuté sa carrière avec les Expos de Montréal des années plus tôt, n’avait d’ailleurs pas trouvé la situation plus amusante lors des jours suivants quand un organisme visant la protection des animaux (PETA) avait poursuivi le lanceur pour cruauté.

Souvenirs des Marlins

En plus de Johnson, avec lequel il a remporté la Série mondiale avec les Diamondbacks en 2001, Counsell a joué avec bon nombre d’anciens joueurs des Expos. Lors de sa première de deux conquêtes en carrière, avec les Marlins de la Floride en 1997, il partageait notamment le terrain avec Moises Alou et Cliff Floyd.

«J’ai justement croisé Moises Alou, la semaine dernière au camp d’entraînement, a révélé Counsell, qui n’avait d’ailleurs pas mis les pieds à Montréal depuis la dernière saison des Expos, en 2004. C’était un bon coéquipier et tout un joueur.»

«Mon meilleur souvenir de Montréal reste le jour où on avait assuré notre place en éliminatoires ici, avec les Marlins, en 1997, a spécifié le gérant des Brewers. Nous avions célébré dans le vestiaire des visiteurs et j’étais encore une recrue à l’époque.»

Un circuit oublié...

Souvenir oublié pour Counsell à Montréal: c’est au Stade olympique qu’il a frappé l’un de ses 42 circuits en carrière, son quatrième pour être plus précis. Il avait expédié une offrande de Javier Vazquez de l’autre côté de la clôture du champ droit, le 3 juillet 1998, dans une défaite de 8 à 4 des Marlins face aux Expos.

«J’ai frappé un circuit ici, vraiment? Je m’en souviens pas, a-t-il réagi. Et c’était contre Javier Vazquez? Pourtant, je détestais frapper contre lui. Il était tout un lanceur.»

Counsell a eu un répit de Vazquez, en 2005, quand les deux ont joué ensemble avec les Diamondbacks.

«Craig est un bon gars, c’était un joueur hargneux et faisait les choses de la bonne manière, a commenté Vasquez. C’est bien de le revoir. Et pour être honnête, je ne me souviens pas non plus de lui avoir accordé ce circuit.»