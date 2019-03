Des adieux émotifs à «O’»

La page est tournée sur O’. À quelques heures de la diffusion de l’ultime épisode qui allait conclure la saga des O’Hara, les comédiens et l’équipe de production du populaire téléroman avaient rendez-vous avec 80 de leurs téléspectateurs les plus fidèles, dans un studio de TVA, mardi matin.

Le public qui avait obtenu son laissez-passer pour cet événement d’adieux à «O’» était gagnant d’un concours organisé sur Facebook par TVA, auquel plus de 16 000 adeptes avaient participé, dont 13 000 en moins de 48 heures, a précisé la productrice Sophie Deschênes, de Sovimage.

En plus de partager le petit-déjeuner avec les acteurs qu’ils ont vu évoluer à l’écran pendant sept ans, ces personnes chanceuses ont pu visionner en primeur la dernière heure de O’, intitulée Ainsi va la vie, qui allait être relayée le soir même à la télévision.

Le rassemblement était également occasion de retrouvailles pour plusieurs des têtes d’affiche de la fiction, lesquelles avaient terminé les tournages de O’ en novembre dernier. Larmes au coin de l’œil et boules dans la gorge n’étaient pas feintes ou exagérées; les artistes étaient réellement attristés de fermer définitivement ce chapitre de leur vie professionnelle.

Interviewés par Sabrina Cournoyer, de Salut Bonjour, Marilyse Bourke, Louis-David Morasse et Geneviève Boivin-Roussy avaient peine à retenir leurs sanglots lorsque la caméra s’est éteinte. Marie Tifo accueillait avec un sourire ému les «On vous aime!» des téléspectatrices qui se massaient pour se faire photographier avec elle.

Arrivée juste avant le début de la projection, l’interprète de Jacqueline a d’ailleurs causé une joyeuse commotion, tant la foule était impatiente de la rencontrer.

«Je ne sens pas encore la perte, pour le moment, avec toute cette bouffée d’amour. Je ne m’attendais pas à ça», s’est-elle attendrie.

Attachement

Aux dires de ses artisans, O’ a touché les téléspectateurs de différentes façons au fil des ans. Marilyse Bourke a salué le fait que l’intrigue tissée par le bassin d’auteurs de la fresque familiale touchait autant les femmes que les hommes.

«On entend souvent que ce sont les femmes qui regardent les téléromans, que ce ne sont que des histoires de "madames". Mais les hommes trouvaient leur pied là-dedans, et plusieurs me disaient qu’ils regardaient l’émission avec leur femme, qu’ils s’y reconnaissaient», a dépeint celle qui prêtait vie à Louisa.

Geneviève Boivin-Roussy, elle, sentait l’impact de «O’» dans le petit village de Saint-Adrien, en Estrie, où elle réside.

«Chaque semaine, on me demandait ce qui allait arriver. Je devais garder le secret! J’ai toujours senti les gens fidèles pendant ces sept ans.»

«Nos personnages vivaient des problèmes de la vie de tous les jours dans lesquels les gens se reconnaissaient, au niveau des affaires, de la famille, a mentionné Sophie Deschênes. Les O’Hara ont eu beaucoup de tiraillements, mais le sentiment de clan a toujours existé; entre eux, ils avaient le droit de s’entretuer, mais, contre l’univers, ils se resserraient.»

«Dès le départ, on a senti un réel attachement à la famille O’Hara, a souligné Suzane Landry, directrice principale, chaînes et programmation de Groupe TVA. C’est une famille qui a grandi avec nous et qui s’est taillé une place dans le cœur des Québécois.»

Un épisode-bilan, O’: une histoire de famille, avec témoignages des comédiens, souvenirs et extraits d’archives, sera présenté le mardi 2 avril, à 21 h, à TVA.

«O’» en chiffres

• Premier épisode diffusé le 24 janvier 2012

• Dernier épisode diffusé le 26 mars 2019

• 175 épisodes (incluant O’ : une histoire de famille)

• 600 jours de tournage depuis 2011

• 11 000 pages de scénario

• 7830 scènes

• Plus de 1 100 000 téléspectateurs chaque semaine

Le logo de «O’», l’œuvre de Gloria

On savait que Geneviève Boivin-Roussy (alias Gloria) – qui est artiste-peintre en plus d’être comédienne – peignait réellement les toiles que son personnage créait dans la série. Ce que plusieurs ignorent toutefois, c’est que c’est également elle qui a dessiné la goutte d’eau qui fut le logo de «O’» pendant sept ans. C’était en 2011, lors du tournage de sa toute première scène, dans le grand loft de Gloria, sous la direction du réalisateur Éric Tessier. «Éric m’avait permis de faire de la peinture pendant une heure. Je lançais de la peinture partout. Et il m’avait dit qu’il aimerait que ma signature devienne le logo de l’émission. Même le mouvement de peinture qu’on voit au générique, c’est moi qui l’avais fait. Le geste a été capté sur le vif», a raconté la jeune femme.