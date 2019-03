Des élections anticipées en avril à l'Île-du-Prince-Édouard

CHARLOTTETOWN, Î.-P.-É. – Les électeurs de l'Île-du-Prince-Édouard seront appelés aux urnes le 23 avril à l'occasion des élections provinciales, qui ont été déclenchées mardi par le premier ministre sortant Wade MacLauchlan.

Le gouvernement libéral de la province des Maritimes a ainsi choisi de devancer la date des élections, qui pouvaient se tenir au plus tard en octobre prochain. Les électeurs pourront ainsi se concentrer sur leur province, alors que les élections fédérales doivent alors lieu cet automne.

Le premier ministre MacLauchlan a annoncé le déclenchement des élections devant une salle remplie de partisans, mardi soir. «Le 23 avril, les Prince-Édouardiens auront un choix historique à faire sur la direction que prendra notre province. [...] L'Île-du-Prince-Édouard fonctionne. Continuons à travailler», a-t-il clamé.

Les libéraux pourraient cependant avoir fort à faire pour convaincre les électeurs de leur accorder leur confiance, eux qui dirigent avec une majorité de députés les destinées de la province insulaire depuis 2007 sans discontinuer.

Les verts bien en selle

Selon un sondage de la firme Corporate Research Associate publié au début du mois de mars, la province pourrait assister à une course entre trois partis. Alors que l'Île-du-Prince-Édouard s'est traditionnellement divisée entre libéraux et progressistes-conservateurs depuis plus d'un siècle, le Parti vert semble en voie de s'imposer.

En vertu de ce coup de sonde, 38 % des électeurs comptaient offrir leur voix aux verts, contre 29 % pour les conservateurs et 27 % pour les libéraux. Ceux-ci avaient perdu 9 points depuis novembre dernier, au profit des conservateurs, tandis que les verts avaient maintenu leurs intentions de vote.

Si cette prise du pouls des électeurs s'avère juste, l'Île-du-Prince-Édouard pourrait donc être en voie de devenir la première province dirigée par les verts au pays.

Au moment de déclencher les élections mardi, l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard comptait 16 députés libéraux, huit conservateurs, deux verts et un indépendant, pour un total de 27 élus.

L'élection provinciale se tiendra exactement une semaine, jour pour jour, après celle présentement en cours en Alberta, où les électeurs voteront le 16 avril.