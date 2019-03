Aujourd’hui, j’ai 17 ans. C’est ma fête, je suis née le 26 mars 2002 et, depuis, je suis à peu près toujours à la même adresse. Qui suis-je ? Je suis cette colonne, cette chronique qui au stade du balbutiement était à la page 11, qui est passée à la page 4 deux ans plus tard et qui se fait catapulter dans la page de Rodger lorsque l’actualité en mène trop large au début du Journal. Nous voici donc rendus à la 4318e publication en ce petit matin qui ne sait plus à quelle saison se vouer.

L’humour a changé. Moi aussi. Vous également. Curieusement, toute notre vie on gueule au nom de et pour la liberté, mais l’expansion des moyens d’expression a pratiquement causé l’inverse. Échec total.

Quand on parle sexe, religion et même politique, surtout en humour, il faut mesurer, se protéger, ne pas choquer. Il y a des chiens de garde partout, et on s’offusque pour rien. Et j’en suis toujours à me demander où est la majorité dans tout ça. Voici ma nouvelle devise : « On verra demain. »

ON NE SAIT JAMAIS

Tout change et on s’adapte. Autrefois, il y avait quelques leaders d’opinion et les gens s’en choisissaient un. Aujourd’hui, il y en a des dizaines et le monde a l’air à tâtons.

Qui aurait pensé qu’un craqué comme Trump dirigerait les États-Unis ? Qu’un vert nombril comme Justin prendrait les guides du Canada ?

Pourtant, il y a 17 ans, ce n’est pas si loin. Quoique...

Le ministre de la Santé était un péquiste convaincu, un certain François Legault. Le président du Conseil du trésor s’appelait Joseph Facal, et le chef de l’ADQ, Mario Dumont, promettait un nouveau monde. Tout peut changer.

DOUBIDOU

« Concernant le temps de glace, je me sens comme dans un cornet de crème glacée. » (Jonathan Drouin)

L’agresseur de l’Oratoire s’en va à Pinel après trois Je vous salue Marie.

« On est su’le ménage... » (L’équipage du Viking Sky)

Si les bûcherons découvrent le laser, on est cuit.

Politichien : Député qui demande la porte.

À DEMAIN